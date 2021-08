Espanha recebe a primeira parcela de fundos de recuperação da União Europeia de 9000 milhões

Este conteúdo foi publicado em 17 de agosto de 2021 – 10:26

Bruxelas, 17 de agosto (EFE). A Comissão Europeia concedeu na terça-feira a primeira parcela do Fundo Europeu de Recuperação Pós-Pandêmica à Espanha, um adiantamento de 9.000 milhões de euros que representa 13% do valor total que o país receberá quando se reunir. Pontos de referência acordados com Bruxelas.

Esta é a percentagem de pré-financiamento que é paga a cada país após a assinatura dos acordos de financiamento com a Comissão Europeia, que é a última etapa antes do reembolso.

A Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou via Twitter que “o desembolso de fundos do NextGenerationEU – o Fundo de Recuperação – dá início à implementação do Plano de Recuperação e Resiliência para Espanha”.

Ele acrescentou que este “plano ambicioso” fornecerá “um ímpeto decisivo para tornar o Acordo Verde da UE uma realidade, digitalizar ainda mais a economia e tornar a Espanha mais resistente do que nunca”.

Até ao momento, foram aprovados os primeiros pagamentos para Itália, Grécia, Bélgica, Luxemburgo e Portugal, para além dos da Espanha e da Lituânia.

O plano espanhol foi aprovado por Bruxelas em 16 de junho e aprovado pelo Conselho, que representa os 27 governos da União Europeia, em 13 de julho.

O restante do dinheiro será entregue gradativamente de acordo com as etapas definidas pelo governo espanhol no plano de unificação apresentado em Bruxelas.

Com efeito, a Comissão considera que é provável que a Espanha receba pagamentos adicionais de auxílio do Fundo de Recuperação previsto este ano no valor de 10.000 milhões de euros, associados às 50 fases e objetivos do plano já alcançados entre março de 2020 e junho de 2021.

Portanto, o governo espanhol espera que não haja problemas para obtê-lo.

Já a segunda parcela, no valor de cerca de 12 bilhões, ocorrerá na primavera de 2022 se as metas acordadas para o final deste ano forem atingidas, incluindo a reforma do mercado de trabalho, e o restante a cada seis meses até o final de 2026. Também. ‘Ele. O plano foi implementado.

A Espanha optou por focar a maioria das reformas e investimentos nos primeiros três anos de vida do fundo, o que se reflete no tamanho dos pagamentos esperados: cerca de 19.000 milhões em 2021, 18.000 milhões em 2022, 17.000 milhões em 2023, 8.000 milhões em 2024, 3.000 milhões em 2025 e 4.000 milhões em 2026. EFE

