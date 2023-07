O paradoxo do carro elétrico: eles são bons para o planeta, mas as ondas de calor reduzem seu alcance

Os carros elétricos, que tanto ajudam a combater as mudanças climáticas, não aguentam muito bem as ondas de calor, como as que atingem a Europa e os Estados Unidos atualmente. Uma ironia relacionada às baterias desses veículos, que podem adoecer devido ao calor. A agência afirmou que não é uma doença fatal, mas “mais como doença cardíaca ou câncer”, que piora com a exposição a fatores de risco. bloomberg. Do ponto de vista termodinâmico, um carro deve consumir mais para manter sua temperatura e a temperatura de seus ocupantes em um nível adequado, mas a química joga contra as baterias de íon-lítio. Os mesmos íons que aceleram seus movimentos à medida que o termômetro sobe lutam para se ligar ao ânodo e ao cátodo, enquanto é precisamente esse deslocamento entre os dois eletrodos que transfere energia para o motor. Além disso, o calor e a pressão podem gerar rupturas na bateria que degradam seu desempenho.

tratamentos

Resultados? Vida útil da bateria reduzida (é por isso que muitos telefones desligam automaticamente quando ficam muito quentes). É um pouco como deixá-lo sob carga constante, o movimento dos íons é o mesmo. Quais são os tratamentos? Deixe o carro na sombra, principalmente no verão, use o mínimo possível de carregadores rápidos, mantenha-o carregado ao deixá-lo na garagem e desconecte o cabo quando atingir 100%. A duração da bateria ao longo do tempo tornou-se uma característica que os compradores de veículos elétricos estão prestando cada vez mais atenção. E com o calor do verão, essa pode ser a chave para os produtores fazerem a diferença no mercado.

