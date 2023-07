clima. Junho de 2023 é o mais quente já registrado, superando a média de 17°C pela primeira vez na Terra «3B Meteo

tempo de leitura

1 minuto 53 segundos

Clima, junho de 2023 é o mais quente já registrado

O início de junho foi o mais quente já registrado. Segundo levantamentos preliminares, todo o mês de junho globalmente será o mais quente da série histórica no conjunto de dados JRA-55. A anomalia térmica de +0,52°C durante 1991-2020 supera o recorde anterior de +0,32°C em junho de 2019 e +0,28°C em 2016 após o evento Super El Nino. O último mês de junho está abaixo da média de 2008. Esse recorde também pode ser confirmado no conjunto de dados ERA5. É muito provável que junho de 2023 seja o mais quente já registrado em muitos países.

De acordo com o NCEP, a média diária dos dados terrestres para 3 de julho de 17,01°C é um valor que nunca foi registrado. no conjunto de dados desde 1979 e possivelmente antes. O grau anterior era de 16,90°C registrado em 24 de julho de 2022 e 13 de agosto de 2016. Com um calor recorde em junho, 2023 deve ser o ano mais quente já registrado.

Temperatura média global, fonte do analisador climático

Junho também é marcado por intensas ondas de calor no México e no Texas, além de incêndios sem precedentes no Canadá, e incêndios tão fortes que a fumaça chegou à Europa e até à Itália.

Registre também ondas de calor no oceano, Particularmente no Atlântico onde o tipo de circulação restrita e fracos ventos alísios trouxeram valores recordes. Essas ondas de calor marinhas, com desvios de superfície de até 5-6 graus Celsius sobre o Mar do Norte, por sua vez, aumentaram as temperaturas da terra para os níveis recordes observados durante o mês.

Gelo marinho na Antártica continua quebrando recordes Depois de atingir uma baixa histórica no verão. Durante o congelamento, atingiu um recorde de baixa para a época do ano, tanto que o novo congelamento atrasou um mês.

Este aquecimento global, que tem várias repercussões, deve-se a vários fatores. A principal tendência do aquecimento global é sobretudo o aquecimento das regiões exteriores resultante de 3 anos consecutivos de La Niña e ao qual se junta o aquecimento do El Niño. El Niño também trabalhou nas posições de cerco que caracterizaram o mês no hemisfério norte.

Siga-nos no Google Notícias