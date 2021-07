Sorteio duplo, produtos a evitar – Libero Quotidiano

Dois lotes de pão de espadarte foram puxados devido ao excesso de mercúrio. No entanto, na altura do relatório Sogegross, um grupo que se dedicava à distribuição grossista em grande escala, ambos os lotes já tinham expirado há vários dias. Um dos produtos em questão é um pão de espadarte sem congelamento da marca Alfrisa com número de lote 423534 e prazo de validade 09/07/2021 Produzido em Barcelona, ​​Espanha, é comercializado na Peixaria Cash de 1 a 9 de julho.

O outro, por outro lado, é um pão de espadarte distribuído pela Gió Mare Srl com o número de lote 2118/023 e com vencimento em 09/07/2021, vendido no Cash Bologna de 2 a 9 de julho. Outro produto recentemente recolhido é Lote de sementes orgânicas de gergelim Sob a marca Sarchio de Presença de óxido de etileno. O produto afetado é vendido em sacos de 180 gramas com o número de lote 204431.

O Ministério da Saúde, então, também informou a retirada de um lote de Caudas de camarão indo-pacífico, descascadas e congeladas individualmente Pois, de acordo com o edital, era possível “reformular a marca do produto, remarcando o prazo de validade após a data original”. As respectivas caudas de camarão são distribuídas em embalagens de 10 kg, constituídas por 20 embalagens de 500 gm, com lote nº 062 e prazo de validade 05/04/2022.