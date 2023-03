Caricatura sobre Francesca Manucci, Enrico Mentana: “É uma merda”

A jornalista Francesca Mannucci, que cobriu a guerra na Ucrânia para vários jornais, é a heroína de uma charge do Fatto Quotidiano descrevendo “os efeitos colaterais do fósforo e do urânio nos correspondentes de guerra”. Mannocchi é conhecido como o “pobre crânio”. O cartoon alimentou a polêmica no Twitter com uma torrente de mensagens de denúncia. “Obrigado a todos pelas mensagens públicas e privadas. Só uma coisa: não insultem o jornal, os jornais são seus leitores. Façamos críticas ponto a ponto, sem reduções, mas com palavras exatas, precisas e informadas. Nós fazemos isso , façamos bom uso dela e cuidemos dela”, escreve Mannocchi.

O tema foi abordado na televisão por Enrico Mentana, convidado de Massimo Giletti no Non è l’arena do La7. “Temos que nos entender. Se você fala ‘pobre caveira’ de jornalista, não é sátira: é crime. Não estamos falando de um assunto forte, diga de Mentana ou Giletti… Ela é uma jornalista que , ao contrário da maioria de seus críticos antigos e novos, esteve lá. Você pode dizer, pobre caveira? A sátira pode fazer tudo? Bem, mas podemos apenas dizer que é ruim? “, diz o diretor do Tg La7.