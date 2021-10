Marselha fica de luto por Bernard Tapie: “Francês Berlusconi” que derrubou Milan Sacchi e Capello | primeira página

, chefe teatralEntre 1986 e 1994. Um empresário de sucesso explodiu no início dos anos oitenta depois que começou a trabalhar como vendedor de televisão, graças à telinha que se tornou um homem de grande fama em seu país,Eu, que ele vai encontrar várias vezes ao longo da vida, até nos campos de futebol.

Que desafio com o AC Milan – Tabby é na verdade o chefe que foi capaz de tornar o OM ótimo, Ele o levou a disputar a final da Copa da Europa / Liga dos Campeões duas vezes e conquistar o cobiçado título internacional em 1993, derrotando o Milan Fabio Capello., em Munique. dois anos atrás, a seleção francesa – que incluiu estrelas do calibre de Chris Waddell, Abedi Pele e Jean-Pierre Papin (futuro AC Milan) – Eliminou os treinados por Arrigo Sacchi nas quartas-de-final, efetivamente pondo fim ao ciclo técnico de Fusignano, graças ao que aconteceu na renomeada “Noite das Luzes”. A menos de um gol depois de um empate em 1 a 1 em San Siro, o Milan saiu de campo, por recomendação de Adriano Galliani, após uma queda repentina na tensão das luzes, que levou à derrota por 3 a 0 e à exclusão do italiano clube. para o ano seguinte de competições europeias.

aterrissagem – Uma figura popular e vencedora, Bernard Tapie também foi e acima de tudo Um homem muito controverso na França e no exterior. Graças às suas conquistas no mundo do esporte – ele também fundou uma equipe de ciclismo, Vie Claire, que Bernard Hinault ganhou em seu último Tour de France em 1985 – Ele também embarcou em uma carreira política curta, mas intensa, e também se tornou ministro de Mitterrand. Aqui, no entanto, seu declínio começará, devido ao árbitro tentar combinar um jogo do campeonato entre Marselha e Valência., que encerrou sua prisão em 1996. Esse fato, somado ao caso de revenda do grupo Adidas – processo que terminou há poucos meses – põe fim à aventura do bem-sucedido político e empresário Tappy.

Doença – Em 2017, o ex-nº 1 do Marselha revelou ao mundo que luta contra o câncer de estômago, que o obrigará a desistir após quatro anos. Em sua vida, não perdeu nada, nem mesmo a experiência de um cantor com o nome artístico de Bernard Tapie, cujo nome ainda está intimamente associado ao OM e aos seus fãs, que o viram e lembraram ainda mais recentemente como um marco na carreira do clube. história, apesar de suas origens parisienses e do triste resultado de sua aventura como presidente.