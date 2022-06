Ucrânia: a raiva de Moscou sobre os novos mísseis dos EUA. Kyiv: 70% de Severodonetsk nas mãos da Rússia – o mundo

Ninguém descarta a proposta do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky Para conhecer o presidente russo Presidente russo Vladimir Putin, mas alguns documentos devem ser preenchidos. Isso foi afirmado pelo Kremlin, citando a Interfax.

Os Estados Unidos fornecerãoUcrânia Declara os sistemas de mísseis “mais avançados” para atingir “alvos estratégicos” Biden. O presidente dos EUA indicará os lançadores HIMARS, que fornecerão a Kyiv munições com alcance máximo de 80 km. “Não encorajamos a Ucrânia a atacar fora de suas fronteiras”, explica Biden. “Um fato muito negativo”, respondeu o vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Ryabkov, ao novo pacote de apoio militar dos EUA em Kyiv. A RIA Novosti escreveu que Ryabkov “indicava um aumento no fornecimento de armas para Kyiv”. Perigo de confronto diretamente entre os Estados Unidos e a Rússia.

Enquanto isso, as forças nucleares russas estão realizando manobras na região de Ivanovo, a nordeste de Moscou, anunciou hoje o Ministério da Defesa russo. fragata Almirante Golovko A aeronave, equipada com armas hipersônicas, entrará em serviço na Frota do Norte da Rússia até o final deste ano, disse hoje o comandante da frota Alexander Moiseev.

“Por favor, não use o trigo, alimento básico, como arma de guerra”: é o meu apelo Papai No final do público em geral. O Papa apontou para as proibições de exportação devido ao conflito na Ucrânia.

“Putin não deve vencer e não vencerá.” Isso foi confirmado pelo chanceler alemão Olaf SchulzFalando ao Bundestag, ele condenou a brutalidade da “guerra criminosa” da Rússia. É necessário que “a Ucrânia se defenda e tenha sucesso nisso”.

Será formalizado hoje às Bruxelas Dos 27 embaixadores, o sexto pacote de sanções da UE contra a Rússia por causa da guerra na Ucrânia. Sim ao teto de preço como medida temporária: “Ficamos satisfeitos”, comenta Draghi. Zelensky disse estar “agradecido a todos aqueles que trabalharam por este acordo”, observando que dessa forma Moscou teria “dezenas de bilhões de euros a menos para financiar o terrorismo”.

De acordo com a inteligência ucraniana coloque dentro Ele deveria ordenar a ocupação de todas as regiões ucranianas de Lugansk e Donetsk, que compõem o Donbass, até 1º de julho. Admite que a situação naquela área geográfica é “extremamente complexa”. Zelenski Observando que o centro de engajamento agora são as cidades de Severodonetsk, Lysechhansk e Korakhov. A primeira linha de defesa contra o avanço russo está em construção na capital, Kyiv.

Ucrânia, Chernobyl: ruínas na cidade vizinha abandonada de Pripyat





UNICEF, crianças são as primeiras vítimas

Segundo a UNICEF, “quase 100 dias de guerra na Ucrânia tiveram consequências devastadoras para as crianças, de magnitude e velocidade sem paralelo desde a Segunda Guerra Mundial: 3 milhões de crianças na Ucrânia e mais de 2,2 milhões de crianças em países que acolhem refugiados agora precisam de ajuda”. Assistência humanitária.” Cerca de 2 em cada 3 crianças foram deslocadas pelos combates. De acordo com relatórios verificados pelo Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos (ACNUDH), todos os dias na Ucrânia, em média, mais de 2 crianças são mortas e mais de 4 milhões ficam feridas – principalmente em ataques com armas explosivas em áreas povoadas.

Não atacaremos a Rússia

A Ucrânia não tem intenção de atacar a Rússia: o presidente Vladimir Zelensky disse em entrevista à emissora de televisão norte-americana Newsmax, comentando os rumores da mídia de que Kyiv pode usar os sistemas de mísseis HIMARS que receberá dos Estados Unidos para atingir alvos em solo russo. “Eu sei que as pessoas nos Estados Unidos estão dizendo, ou alguém na Casa Branca diz, que podemos usá-los (Hemars, ed.) para atacar a Rússia. Não temos intenção de atacar a Rússia. Não estamos interessados ​​na Rússia. Federação, não estamos lutando em seu território”, disse Zelensky.

A posição da Ucrânia como “perímetro defensivo” do mundo contra a Rússia significa que Kyiv não pode “desistir” de nada: assim o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky durante uma entrevista ao site de notícias americano Newsmax. “Não estamos dispostos a abrir mão de nenhum de nossos territórios, porque nosso território é nosso território: é nossa independência, nossa soberania; esse é o problema”, disse Zelensky, reconhecendo que “há algumas dificuldades em algumas terras. alguns detalhes. Mas todas essas dificuldades podem ser discutidas e essas discussões serão necessárias.”

O presidente Volodymyr Zelensky disse em entrevista ao canal americano Newsmax, que foi filmado pela CNN e TASS, que a Ucrânia está perdendo de 60 a 100 soldados todos os dias. “A situação no leste é muito difícil. Todos os dias perdemos de 60 a 100 soldados e estamos contando quase 500 feridos nos combates”, disse Zelensky.

Sistemas avançados de mísseis dos EUA

Os Estados Unidos fornecerão à Ucrânia sistemas de mísseis “mais avançados” para atingir “alvos estratégicos”. O anúncio foi feito pelo presidente dos EUA, Joe Biden.

Em um longo artigo de opinião do New York Times intitulado “O que a América fará e não fará na Ucrânia”, o presidente recorda todas as armas que os Estados Unidos enviaram a Kyiv desde o início da invasão da Rússia em 24 de fevereiro. . “O objetivo da América é simples: queremos ver uma Ucrânia democrática, independente, soberana e próspera com os meios para dissuadir e se defender de novas agressões”, escreveu Biden antes de anunciar. Sistemas de mísseis e munições mais avançados, que lhes permitirão atingir com mais precisão os principais alvos no campo de batalha na Ucrânia”. e novamente nas últimas horas, ele queria enviar para Kyiv.

“Não estamos procurando uma guerra entre a Otan e a Rússia. Não importa o quanto eu discorde de Putin e considere suas ações como raiva, os Estados Unidos não tentarão derrubá-lo”, acrescentou. O presidente dos EUA, Joe Biden, disse isso em um longo artigo de opinião no New York Times. “Enquanto os Estados Unidos ou nossos aliados não forem atacados, não participaremos diretamente deste conflito, nem enviando forças americanas para lutar na Ucrânia nem atacando forças russas. Não encorajamos ou permitimos que a Ucrânia ataque fora de suas fronteiras. . Não encorajamos ou permitimos que a Ucrânia ataque fora de suas fronteiras. Não encorajamos ou permitimos que a Ucrânia ataque fora de suas fronteiras. suas fronteiras. Não encorajamos ou permitimos que a Ucrânia ataque fora de suas fronteiras. Queremos apenas prolongar a guerra para infligir dor à Rússia”, enfatizou.

Os Estados Unidos fornecerão à Ucrânia os sistemas de mísseis HIMARS, que têm alcance de até 80 quilômetros. Isso foi relatado por fontes do governo depois que Joe Biden, em um editorial no New York Times, anunciou o envio de sistemas de mísseis mais avançados para Kyiv. Nos últimos dias, a CNN informou que a Casa Branca estava preparando um novo pacote de ajuda militar que incluiria sistemas de mísseis de médio/longo alcance: o Multiple Launch Rocket System (MLRS), capaz de lançar mísseis a até 300 km de distância, e o HIMARS. mísseis. É uma versão mais leve da anterior, mas é capaz de disparar o mesmo tipo de munição.

70% SEVEREDONETSK controlado pela Rússia

“A Rússia agora controla 70% de Severodonetsk no leste da Ucrânia. As forças de Kyiv se retiraram para posições mais protegidas e algumas continuam lutando dentro da cidade”, disse Gaidai ao The Guardian. Severodonetsk é o principal alvo do ataque russo nos dias de hoje porque é um ponto-chave se você quiser assumir o controle do Donbass. “Lysichansk está completamente sob controle ucraniano. Todos os assentamentos livres na região de Lugansk estão constantemente sob fogo e os despejos estão suspensos”, acrescentou Gaidai.