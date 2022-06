Ucrânia, Biden envia mísseis de precisão para Kyiv, irritando Moscou. O veto de Orban a Kirill e as sanções entre a União Europeia e o mundo ainda é adiado

lá Reunião Entre os embaixadores dos 27 estados membros da UE, que foram convidados a concordar com o sexto pacote de sanções, agora está concluído – tanto quanto sabemos – aguardamos um novo convite. EU ‘Hungria Pedido de exclusão do Patriarca Russo Kirill Da lista de sanções da UE, novas “negociações” serão abertas com Budapeste. Actualmente é difícil prever as datas da convocatória para a nova reunião – explica fonte diplomática – e caberá à Presidência francesa ditar o momento da nova convocatória, assim que o entender.

Atmosfera Biden Ele apresentou formalmente um “novo pacote de ajuda significativo” aos ucranianos – diz a Casa Branca – que “os armaria com novas capacidades e armamento avançado, incluindo sistemas de munição HIMARS, para defender seu território dos avanços russos”. O presidente dos EUA elogiou a “coragem e determinação dos ucranianos em defender seu país e sua democracia contra a agressão russa” e reiterou o compromisso de continuar fornecendo armas a Kyiv. Enquanto isso, o avanço russo no lesteUcrânia Com os soldados russos que entraram no meio Severodonetsk. Ninguém descarta a proposta do presidente ucraniano Volodymyr Zelenski Para conhecer o presidente russo Presidente russo Vladimir PutinO Kremlin foi citado pela agência de notícias Interfax dizendo que alguns documentos devem ser preenchidos.

Ucrânia, em Dobroslav réquiem para lembrar as crianças mortas





Queda de Severodonetsk russos entram no centro

A ampulheta está correndo rápido em Severodonetsk. Hora após hora, o centro de controle estratégico da região de Lugansk está cada vez mais caindo nas mãos dos russos, que agora controlam mais de dois terços da cidade. As forças de Moscou entraram no centro para permanecer lá, enquanto as forças vindas de Kyiv se retiraram para evitar o cerco. Para os cerca de 12.000 moradores que saíram, agora é impossível sair da área urbana. “Os confrontos continuam. O inimigo chegou ao centro de Severodonetsk e está tentando se firmar”, disse o porta-voz do Ministério da Defesa ucraniano, Oleksandr Motozyanek. Ele explicou que “o inimigo concentrou suas reservas ali para alcançar as fronteiras da região. Seu principal objetivo tático é assumir o controle total da cidade”. Segundo o prefeito Oleksandr Stryuk, apenas 20% da terra permanece em mãos ucranianas e é “fortemente defendida”, enquanto a Rússia controla 60% e o resto da cidade é atualmente uma “terra de ninguém”. O porta-voz da milícia separatista de Luhansk, Andrei Maruchko, disse que o anúncio da captura da cidade é iminente. No entanto, pode demorar a reviver um cenário semelhante ao de Azovstal em Mariupol.

OTAN

O secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, anunciou em Washington que realizará “nos próximos dias” uma reunião com os líderes da Suécia, Finlândia e Turquia para tentar superar a oposição de Ancara à adesão dos dois países do norte à aliança. “Estamos em contato próximo com a Turquia, um importante aliado da Otan, e com os dois países que apresentaram sua candidatura para ingressar na Otan, Finlândia e Suécia”, disse.

confronto em mísseis

Os Estados Unidos fornecerãoUcrânia Declara os sistemas de mísseis “mais avançados” para atingir “alvos estratégicos” Biden. O presidente dos EUA indicará os lançadores HIMARS, que fornecerão a Kyiv munições com alcance máximo de 80 km. “Não encorajamos a Ucrânia a atacar fora de suas fronteiras”, explica Biden. “Um fato muito negativo”, respondeu o vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Ryabkov, ao novo pacote de apoio militar dos EUA em Kyiv. A RIA Novosti escreveu que Ryabkov “indicava um aumento no fornecimento de armas para Kyiv”. Perigo de confronto diretamente entre os Estados Unidos e a Rússia”. em envolver o Ocidente no conflito”, acrescentou o chefe da diplomacia em Moscou. Enquanto isso, as forças nucleares russas estão realizando manobras na região de Ivanovo, a nordeste de Moscou: o Ministério da Defesa russo anunciou hoje. fragata Almirante Golovko O comandante da frota, Alexander Moiseev, disse que a aeronave, equipada com armas hipersônicas, entrará em serviço na Frota do Norte da Rússia até o final deste ano. “Por favor, não use o trigo, alimento básico, como arma de guerra”: É o chamado feito pelo Papa.

Von der Leyen, “Faça todo o possível para levar Putin à falência”.

UNICEF, crianças são as primeiras vítimas

Segundo a UNICEF, “quase 100 dias de guerra na Ucrânia tiveram consequências devastadoras para as crianças, de magnitude e velocidade sem paralelo desde a Segunda Guerra Mundial: 3 milhões de crianças na Ucrânia e mais de 2,2 milhões de crianças em países que acolhem refugiados agora precisam de assistência humanitária. ” Cerca de 2 em cada 3 crianças foram deslocadas pelos combates. De acordo com relatórios verificados pelo Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos (ACNUDH), todos os dias na Ucrânia, em média, mais de 2 crianças são mortas e mais de 4 milhões ficam feridas – principalmente em ataques com armas explosivas em áreas povoadas.

Não atacaremos a Rússia

A Ucrânia não tem intenção de atacar a Rússia: o presidente Zelensky disse isso durante uma entrevista à emissora americana Newsmax TV, comentando a chegada de novas armas dos Estados Unidos. “Eu sei que as pessoas nos Estados Unidos estão dizendo, ou alguém na Casa Branca diz, que podemos usá-los (Hemars, ed.) para atacar a Rússia. Não temos intenção de atacar a Rússia. Não estamos interessados ​​na Rússia. Federação. Não estamos lutando em seu território. Em entrevista ao site de notícias norte-americano Newsmax, Zelensky disse que a posição da Ucrânia como “perímetro defensivo” do mundo contra a Rússia significava que Kyiv não poderia “desistir” de nada. Não estamos dispostos a abrir mão de nenhum de nossos territórios, porque nosso território é nosso território: é nossa independência, nossa soberania, esse é o problema”, acrescentou Zelensky, reconhecendo que “há algumas dificuldades em algumas terras. Alguns detalhes, mas todas essas dificuldades podem ser discutidas e essas discussões serão necessárias para parar a guerra”. A Ucrânia perde de 60 a 100 soldados todos os dias. “A situação no leste é muito difícil. Todos os dias perdemos de 60 a 100 soldados e estamos contando quase 500 feridos nos combates”, disse Zelensky.