Ele queria bater em um médico, matar 4 pessoas e depois cometer suicídio – Corriere.it

A partir de Paulo Fushi

Um tiroteio no campus do Hospital St. Francis. O assassino queria atingir um médico em particular, após o massacre em que se suicidou

De acordo com o que surgiu até agora, pouco antes das 5:00, hora local, o assassino era um afro-americano armado com ele espingarda e pistola semiautomática, Suba até o segundo andar do Natali Medical Building, um dos prédios do campus Hospital São FranciscoE eles abriram fogo e mataram 4 pessoas antes de cometerem suicídio. O chefe de polícia Richard Mullenberg, que falou no local do massacre, falou cena catastrófica, conforme noticiado pela mídia americana. Ele acrescentou que intervimos três minutos depois de receber a ligação, mas apesar da rápida intervenção dos clientes, o massacre não pôde ser evitado. Segundo a CNN, Joe Biden Imediatamente ciente do que aconteceu. O presidente chamou no Twitter pouco antes do tiroteio anual para o que é conhecido como Massacre de Greenwooddo nome do bairro afro-americano de Tulsa que fica entre 31 de maio e 1 de junho de 1921 Foi atacado por um grupo de supremacistas brancos que incendiaram e feriram os moradores da área, causando dezenas de mortes (39 vítimas, mesmo o número real pode ter sido muito maior) e mais de 800 feridos.