Uma reunião secreta no Catar revelou Biden Maduro

A ONG “SOS Orinoco” condena a invasão das terras Yanomami por garimpeiros brasileiros

A organização mostrou o que acontece com o povo Yanomami. Em suma, os brasileiros se juntaram aos chavistas na destruição de suas reservas. Em um vídeo postado em sua conta no Twitter, a organização mostrou, por meio de imagens de satélite, “a conquista do território venezuelano que agora ocorre pelos garimpeiros brasileiros nas cabeceiras do rio Orinoco, terceiro maior rio do mundo e ancestral lar do povo Yanomami.”

E os militares venezuelanos estão exigindo dinheiro para permitir que os brasileiros que usam a população indígena venezuelana como trabalhadores semi-escravos”, denunciou a organização. “É escandaloso ver a mídia mostrando Maduro fingindo ter acabado com a mineração ilegal em Yapacana e outros parques nacionais em Amazônia, mas basta olhar para os satélites para ver como a mineração ilegal continua a se expandir.”

A Bolívia assinou acordos de lítio com a empresa nuclear estatal russa Rosatom e a CITIC GUOAN da China.

O anúncio foi feito ontem pelo governo de La Paz, que busca desenvolver seus vastos e até então inexplorados recursos desse metal, necessários para fabricar baterias de carros elétricos.

O americano Biden (e o pró-Cuba Gonzalez) e o venezuelano Maduro (e o psiquiatra Rodriguez) se encontram secretamente no Catar

O presidente da Assembleia venezuelana, Jorge Rodriguez, e Juan Gonzalez, assessor especial para o Hemisfério Ocidental no Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, reuniram-se há três semanas sem intermediários ou terceiros. As revelações partiram do jornal El País, que destaca como o Catar conquistou uma posição inesperada na mediação entre o governo Biden e a ditadura de Maduro. Além de sediar esta reunião, o Catar tem feito esforços de mediação entre os dois países, que se reconciliaram com a chegada de Biden e Gonzales a Washington. As reuniões foram mantidas em sigilo até ontem El País Para que ninguém interfira no diálogo entre Washington e Caracas.

Paolo Manzo, 1º de julho de 2023

