Afeganistão, o drone dos EUA mata ‘uma das mentes do ataque a Cabul’. Testemunhas oculares: “Os soldados de Washington mataram muitos civis durante o ataque.” CNN: “Alerta de ataque também nos EUA”

Joe Biden Ele havia prometido a ela durante a coletiva de imprensa seguido pelaExplosão no aeroporto Aceitação que matou pelo menos 200 pessoas, incluindo 13 militares dos EUA: “Nós sabemos onde estão as mentes do ataque, Vamos fazê-lo pagarApós cerca de 24 horas Estados Unidos da America Eles relataram que têm Morto em um ataque de drone Militantes em território afegão, uma das mentes Estado islâmico na província de KhorasanO braço afegão da organização estava por trás do planejamento de um massacre no aeroporto da capital. Agora, no entanto, apenas três dias após a evacuação final do pessoal e militares ocidentais, Alerta em níveis extremos medo de vingança Do grupo fundamentalista e CNN Ele explica que também há preocupações com a atuação nos Estados Unidos, citando encontro entre liderançasSegurança do lar (AED) e os responsáveis ​​pela justiça federal dos EUA. Em particular, as “três principais ameaças” são rastreadas, incluindo Infiltração de células Ísis x de Al Qaeda Sobre a Evacuação: O Chefe de Inteligência do DHS disse na reunião: “Quem entra está sendo examinado em profundidade”, John Cohen. Mas a entrega não para: de manhã, os militares americanos deixam o Taleban para controlar os portões do aeroporto: agora o primeiro setor de segurança aeroportuária da capital está confiado à milícia dos mulás. Presente de Deus Akhundzadeh. Entre os certificados que coletei BBC Parece que durante o ataque terrorista no aeroporto ‘Muitas’ pessoas ‘foram’ mortas ‘por soldados americanos’ Em meio à multidão e à confusão que se seguiu às explosões: “Vi soldados americanos e turcos atrás deles – explicou o irmão de uma das vítimas – os tiros saíram dali, das torres”. O Departamento de Defesa dos EUA não respondeu a um pedido de BBC Para comentar essas declarações.

Ele foi o primeiro a anunciar a operação pentagonalEnquanto fontes, noticiadas por diversos meios de comunicação americanos, indicaram que o terrorista atingido pela reação americana foi um dos organizadores do atentado no aeroporto, mas não participou dele pessoalmente. “As primeiras indicações indicam que o alvo foi morto”, explicou o Exército, acrescentando que, segundo as informações recolhidas, o ataque foi um ataque de drones. Não causou vítimas civis. A operação ocorreu após a aprovação do presidente Biden e com a autorização do Secretário de Defesa, Lloyd Austin.

Na verdade, o carro armado americano mirou e atingiu o carro em que o terrorista estava viajando. O homem estava supostamente se organizando com outros membros do grupo terrorista, ‘Ataques futuros’ contra civis e militares ocidentais. Ou seja, uma escalada de violência, para frente e para trás ao som de ataques, é o que o governo dos EUA quer evitar, três dias após a evacuação final de todos os funcionários estrangeiros e colaboradores afegãos. Por esta razão, a Embaixada dos Estados Unidos em Cabul mais uma vez exortou os americanos a “Não vá para o aeroporto. Os cidadãos que agora estão “em alguma das entradas do aeroporto” devem “sair imediatamente” devido à presença de “ameaças à segurança”.

Enquanto isso, como havia sido esperado nos últimos dias pela alta administração Talibã, o grupo que hoje tem o estado nas mãos convidou a todos Funcionários do Ministério da Saúde Pública Retorno ao trabalho, depois de ter sido obrigada a ficar em casa “por motivos de segurança”: “Todas as funcionárias do Ministério da Saúde, sejam nas províncias ou na capital, são informadas de que Eles podem retomar seu trabalho regularmente. No comunicado divulgado pelo porta-voz do Emirado Islâmico, Zabihullah Mujahid.