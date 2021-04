África do Sul, um caçador furtivo pisoteado por uma manada de elefantes

caçadores – Segundo Isaac Vahla, porta-voz dos Parques Nacionais da África do Sul, outro homem foi atacado por uma cobra addera, mas conseguiu escapar, enquanto um terceiro caçador foi capturado. Os guardas também encontraram um rifle e um machado.

Eles estavam procurando por um unicórnio Os caçadores estavam aparentemente procurando rinocerontes, não elefantes. Os caçadores, que se acredita fazerem parte de uma organização internacional de contrabando, também atiraram em um rinoceronte para cortar seu chifre, muito necessário na Ásia para uso na medicina tradicional ou como suposto afrodisíaco.

A África do Sul, lar de cerca de 80% da população mundial de rinocerontes, é um paraíso para os caçadores, com muitas “empresas” concentradas no Parque Kruger, embora esse fenômeno tenha diminuído nos últimos seis anos. Em 2020, o número de mortes de rinocerontes chegou a 394, uma queda de um terço em relação ao ano anterior, de acordo com dados do governo. Apesar disso, Bahla disse à AFP que as batidas de pescadores ilegais não diminuíram e podem chegar a 40 por dia.