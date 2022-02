Perché Putin vuole invadere l’Ucraina? Eu veri obiettivi che il leader russo spera di raggiungere

E todas as perguntas de pontos de vista. Da Washington la pressione militare russo advogado all’Ucrânia è vista come il frutto del ritrovato protagonismo di Coloque em sullo scacchiere mondiale: dall’invasione della Geórgia nel 2008 al salvataggio a suon di bombe del regime di Assad dentro Síria nel 2015, dal sostegno al generale Haftar dentro Líbia alla presenza militare nella fascia sub-sahariana em África al fine di riconquistare influenza laddove i francesi stanno arretrando.

Ucraina, l’Europa si prepara a flusso di migranti e rifugiati con la nuova agenzia (Anche in Italia)

Crisi Russia-Ucraina: schieramenti, Occidente diviso, prezzi, conseguenze, ruolo dell’Italia in 5 domande

Il Mediterraneo

Ma se per gli americani il centro della politica estera è nel Pacifico, per la Rússia l’Europa e il Mediterraneo restano fondamentali per la costruzione della sicurezza nazionale. E assim Putin tem tirado fuori dagli armadi polverosi della storia il vestito buono dell’orgoglio nacionale é finita l’assuefazione all’allargamento della Ue e della Nato verso Est. “Mentre dalla fine degli anni ’90 la Russia si limitava a osservare questa progressiva expansão, nel 2013 la situazione era cambiata, Mosca era di nuovo suficientemente forte para dire basta all’allargamento”. Testemunho desta transformação é Cesare Ragaglini, embaixador da Itália em Mosca de 2013 a 2017. : Schema che ha funzionato para Polonia, Ungheria, Baltici… Paesi che vedevano l’adesione all’Unione vem uma’oportunidade de sviluppo, ma para quali l’ingresso nella Nato era mais do que isso: la garanrozia della sicurezza. E perciò guardano ancora oggi mais a Washington che a Bruxelas”. Ma l’Ucraina não é paragonabile ai Baltici. «Sono inestricabili i suoi rapporti economici, politici, sociali, familiari, culturali e religiosi con la Russia, lo strappo non sarebbe stato indolore. Assim, quando se trata de firmar o acordo com la Ue, o líder ucraino filo-russo Yanukovich tem fatto marcia indietro: fu proprio l’Italia ad avvertire gli alleati e sollecitare un Piano B. La Commissione europea risposeich che firmo Yanuu o saltava tutto. Così è stato. Gli ucraini scesero in piazza, chegando a Kiev commissari e ministri europei, alla fine fu siglata una mediazione. La notte stessa vennero assaltati i Palazzi del governador ei russi, a quel punto, decisero di “mettere in sicurezza” na Crimeia, che non solo appartiene storicamente alla Russia ma i cui abitanti sono all’80 per cento russi».

La rivolta

E partì la rivolta nel Donbass fino agli acordei de Minsk. Che cosa vogliono i russi “circundando” oggi l’Ucraina? Primo, scongiurarne l’adesione alla Nato. Nessun Paese può entrare nell’Alleanza se al proprio interno c’è um conflito militar. Além disso, Putin cerca de acelerar o processo que dovrà portare a far sedere lui e Biden allo stesso tavolo para riegoziare il trattato Inf che riguarda la non-proliferazione in Europa dei missili balistici di teatro, i nucleari di media rag. E aproveite para enfrentar o tema do Cruzeiro de cruzeiros aéreos ou navais. Além disso, pretende Putine assicurarsi em generale la neutralità dell’Ucraina, che tuttavia è uno Stato sovrano e democratico. Crede ancora alla politica delle aree d’influenza e in ciò «non è diverso da uno Zar ou da un segretario del Pcus». Insomma, è la Russia, bellezza. Não é solo Putin. E c’è poi, o forse prima, un tema economico simboleggiato dalla strenua opposizione degli Stati Uniti al gasdotto russo-tedesco Nord Stream 2. Agli Usa conviene che l’Unione Europea non dipenda mais como ferrugem dal gas vendedor per dal gas proprio, mais costoso, assim como la Russia ha tutto l’interesse a creare scompiglio nel campo dei Paesi Nato, allontanando gli Usa soprattutto dalla Germania.

La politica interna

«Conta puro i fattori di politica interna americana – dice Ragaglini – ossia la caduta drástica di Biden nei sondaggi, il tentative di inchiodare gli europei alla solidarietà atlantica anche quando minacce series non ve ne come connoese la qua dica Russia un attacco danneggerebbe proprio Mosca , che perderebbe la valuta pregiata europea.” Ma è anche vero che il “contagio” democrático do mundo ex soviético com uma Ucrânia sempre mais ocidental, sarebbe di per sé uma minaccia per il regime di Putin. Che adesso, para adquirir mais carisma em casa, potrebbe marciare su Mariupol, sul Mare d’Azov, para ousar continuar na Crimeia e Donbass. Certo, a rimetterci em caso de conflito, oltre alla Russia e all’Ucraina, sarebbero anzitutto Paesi como Germania e Italia.