Eles se cumprimentam de uma maneira muito estranha.

Romênia, um tik toker italiano conta um costume bobo que eles têm por aqui: a forma como eles se cumprimentam no período da Páscoa é uma verdadeira peculiaridade!

A Romênia é um país da Europa Oriental com uma história rica, herança cultural única e uma variedade de paisagens deslumbrantes. A atração mais famosa é o Castelo de Bran, localizado perto de Bracov e associado ao personagem Drácula, criado pelo escritor Bram Stoker. Sua arquitetura gótica e localização deslumbrante o tornam um destino popular para os visitantes. Outro castelo conhecido é o Castelo de Pele: está localizado em estilo neogótico em Signa e é considerado um dos castelos mais bonitos da Europa. Foi a residência de verão da família real romena.

A capital romena, Bucareste, oferece uma grande mistura de arquitetura histórica, como o Palácio do Parlamento, que é o maior edifício administrativo civil do mundo, e vibrantes bairros de vida noturna, como o distrito de Lipscani. Outras cidades interessantes são Sibiu (conhecida por suas ruas de paralelepípedos, casas coloridas e praças históricas) e Sighișoara (famosa por sua torre do relógio e por ser o local de nascimento de Vlad III, a figura histórica que inspirou Drácula).

o O Mosteiro Voronezh, o Castelo Corvin e as igrejas de madeira de Maramureu (que são um Patrimônio Mundial da UNESCO devido à sua arquitetura única e importância cultural) fecham o quadro das principais atrações da Romênia. No entanto, as pessoas aqui também são ótimas…

O TikToker italiano revela a Romênia: “Aqui na Páscoa eles trocam os cumprimentos.”

Mesmo que a Páscoa já tenha passado (este ano já passou em abundância e outros virão em breve), o TiKToker Dana, @mcdanalds0, quis criar um vídeo personalizado típico da época do ano que testemunha a ressurreição de Cristo para os romenos. Antes de tudo, o influenciador explica como eles são muito religiosos e dedicados na Romênia.

A seguir, a menina revela como – se no resto do ano nos cumprimentamos de forma canônica com “Bom dia” e “Boa noite”, na Páscoa a saudação muda. Então nos cumprimentamos de duas formas. Aquele que cumprimenta primeiro diz: “Jesus ressuscitou”, e os outros respondem: “É verdade que ressuscitou”.O vídeo de Dana continua. Em seguida, a jovem TikToker imaginou uma conversa entre duas alunas, em que a primeira pergunta à segunda sobre seu dever de matemática, mas antes de fazê-lo, ela a cumprimenta dizendo: Jesus ressuscitoude forma que no final fique assim: “Jesus ressuscitou, você pode passar no meu dever de matemática?”.

De fato, até onde se pode conjeturar o apego dos romenos à religião, também nos parece difícil mudar a saudação uma vez por ano. E você? Você teria feito isso antes ou acabou de perder o hábito?

