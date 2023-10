Bistois na preparação. O bombardeiro Trotta chega

É verdade que o mercado nunca pára. Principalmente na Série D: Marcello Trotta é um novo jogador do Pistoies. Agente livre, o atacante assinou com os Oranges do Santa Maria Capua Veterre e deve estrear com a nova camisa no jogo fora de casa, domingo, em Forlì. Graças ao trabalho do advogado Giovanni Buonamano, as negociações tiveram um final feliz. Trotta começou sua carreira na Inglaterra ingressando no Manchester City quando era muito jovem. Os Citizens o venderam para o Fulham, onde fez sua estreia na Premier League. O nativo da Campânia jogou no Campeonato e na Liga Um, com passagens por empréstimo em Wycombe, Watford e Barnsley. Do outro lado do Canal, Trotta fez um total de 121 partidas, marcando 56 gols e dando 14 assistências. A volta à Itália aconteceu em 2015, quando o novo Laranja escolheu o atacante Avelino.

Depois da camisa verde e branca, Trotta jogou pelo Sassuolo, Crotone, Frosinone, Ascoli, Cosenza e Triestina antes de retornar ao Avellino. Na Itália, ele fez um total de 242 partidas (84 na Série A, 84 na Série B, 65 na Série C, 7 na Coppa Itália, 2 nas eliminatórias da Liga Europa), marcando 44 gols e 19 assistências. A chegada de Trotta ao Orange marca sem dúvida uma grande aquisição: pouco há a dizer sobre o valor do jogador, a sua carreira fala por si. Um luxo, nesses casos, para a categoria, mas que reflete um desejo claro da empresa. Os dirigentes do Orange agiram imediatamente para preencher a lacuna na pele do barco Orange, nomeadamente a dificuldade de encontrar o golo apesar da equipa criar muitas situações óptimas para finalizar. Com talento, experiência e confiança no gol ao seu lado, Tratta pode dar conta do recado para o Pistoies. Por outro lado, é preciso cautela, pois a história recente ensina que nem todos os “grandes” jogadores atuam no mundo amador.

Maurício Innocenti