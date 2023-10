Menina espancada em Torino, na Corso Casale, morre aos 16 anos | 20 de outubro de 2023

Uma menina de 16 anos morreu após ser atropelada por um carro a caminho da escola. O acidente aconteceu em Turim, na Corso Casale, perto do número 246, na área de Madonna del Pilone.

Segundo informações preliminares, a jovem de origem ucraniana atravessava a rua. Os motoristas não conseguiram evitar o impacto devido ao mau tempo e às fortes chuvas.

O nome da vítima é Emilia Maidasca. Ele veio de Odessa para Turim há um ano e estava no terceiro ano na Escola de Arte Bassoni. Ele era convidado de uma comunidade que sobreviveu à guerra na Ucrânia. “Ela desenhava incrivelmente, tinha um grande talento”, dizem aqueles que a conheciam bem. E em fotos postadas nas redes sociais, ele costuma ser visto sentado em um banco próximo à calçada do Corso Casale, com bloco de desenho e lápis. De acordo com informações preliminares da polícia municipal esta manhã, ele atravessou a rua na faixa de pedestres para pegar o ônibus.

Ontem, a Comissão de Trânsito do Palazzo Civico discutiu uma moção apresentada pelo vereador de Torino Bellissima, Pierlucio Firrao, sobre a segurança da passagem de pedestres na esquina da via Signorelli. “É sempre perigoso – explica Stefano del Mastro, morador próximo – moro atrás do Motovelodromo, que fica aqui. Todos viajam rápido, mesmo quando há sinal vermelho, nem sempre é respeitado. Não o mande sozinho para a escola, mesmo que seja perto.

“Moro perto de Gran Madre, ainda em Corso Casale, e o sistema viário é um desastre”, comentou Flavio Manca. “A Via Monferrato tem semáforo, o que também é perigoso. O verde dura muito pouco, é uma rua muito movimentada onde cada um faz o que quer”.

“Os nossos filhos partilham as críticas a esta passagem para peões, que está mal sinalizada. Há um indicador intermitente mas é pouco visível, esta manhã estava escuro e chuvoso e era muito difícil de ver – disse Ludovica Maudino, secretário do Crescendo Associação, que tem sede próxima ao local do acidente. – A menina estava no bairro, e aquele era um cruzamento muito importante.”