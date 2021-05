Melhorar as condições para a vida na investigação na Europa: o Conselho adopta os resultados

O Conselho adoptou hoje decisões que marcam um ponto de viragem no sentido de aumentar a atractividade da indústria da investigação e melhorar a circulação do cérebro no Espaço Europeu da Investigação (EEI). Esses resultados demandam a criação de um mercado interno de pesquisa que ofereça as melhores condições estruturadas para a vida pesquisadora, além da educação.

Melhorar a vida dos investigadores é uma das grandes prioridades da presidência portuguesa. A epidemia ilustra ainda que isso é essencial para proteger e melhorar uma Europa resiliente e competitiva. Estes resultados representam o primeiro passo para o objetivo de melhorar a atratividade e a sustentabilidade das indústrias de investigação em toda a Europa e tornar a rotação do cérebro uma realidade. Manuel Heater, Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior de Portugal

Com esses resultados, o Conselho pede mecanismos para apoiar o desenvolvimento de carreira e serviços de consultoria para pesquisadores para combater a tendência crescente de insegurança no emprego entre acadêmicos, perda de habilidades e redução da segurança no emprego em muitos países.

Sublinhando a importância de atrair e reter talentos na Europa, o Conselho considera importante facilitar a mobilidade e a comparabilidade entre os investigadores, criando um quadro europeu para as indústrias da investigação. Enfatiza a importância de aumentar a lacuna para fornecer mais empregos e oportunidades de desenvolvimento de carreira para mais jovens pesquisadores.

Além disso, estes resultados propõem o reforço da cooperação com o sector europeu do ensino superior, que a European University Alliance considera os locais mais adequados para testar potenciais modelos relacionados com métodos comuns, tais como recrutamento, formação e progressão na carreira a nível transnacional.

O Conselho incentiva todas as autoridades públicas e instituições privadas relevantes, nos setores educacional e econômico, a fornecer mecanismos para aprimorar as habilidades e a aprendizagem ao longo da vida dos pesquisadores, especialmente jovens cientistas, e para facilitar o recrutamento e o progresso. Natureza perigosa da vida de pesquisa.

