Pavia, dois trabalhadores morreram no trabalho. Ele foi morto por uma nuvem de gás venenoso

Villanterio (Pavia), 28 de maio –

Ainda são vítimas no trabalho. Dois trabalhadores morreram Depois de ser atacado por vapores contendo amônia às 12 horas de hoje. Aconteceu Villanterio na província de Pavia Por volta das 12h30, na Digima. Eles intervieram no local Uma ambulância, um carro, Bombeiros e mosquetões. Lombard Arev torna isso conhecido. Existem tantas equipes naquele espaço Bombeiros E Nucleo Nbc (Química Bacteriológica Nuclear).

Infelizmente, perderam a vida que tinham Andrea lucini, 51, mora em Leonardo, mas viveu originalmente na Toscana Alessandro Brigo, Hoje com 50 anos, mora no município de Copiano, na província de Pavia, onde é conhecido como voluntário da Defesa Civil. Pai de dois meninos de 16 e 18 anos e casado Laura Romaknoli, Conselheira Municipal e Farmacêutica do país. Brigo trabalha na Digima há 3 anos.

Segundo constatações iniciais e reconstruções feitas por bombeiros e técnicos, o acidente foi causado por mau funcionamento de uma planta dentro de um tanque de processamento. Uma nuvem de gás tóxico teria sido liberada como resultado da ruptura de uma válvula (os bombeiros encontraram altas concentrações de sulfeto de hidrogênio). Um em cada dois trabalhadores ficará doente. Um dos dois trabalhadores perto do tanque não estava bem. Um colega interveio imediatamente para ajudá-lo, mas ele perdeu a consciência. Quando 118 operadores chegaram ao local, agora nada mais foi feito. O incidente ocorreu dentro da empresa Digima Está associada à coleta e processamento de subprodutos Massacre. Principalmente na dieta de proa alta, carne de porco e carne. Coleta e comércio de couro. A empresa atua nas províncias de Lodi, Milão, Pavia e Piacenza (leia o site).

Ali também Seguro desemprego Um dos principais temas da manifestação sindical em frente ao Montecitorio esta manhã foi conscientizar sobre a necessidade de prorrogação das demissões. “Precisamos investir em segurança no trabalho, o que não pode ser considerado um custo, mas um grande investimento”. disse Secretário Geral do CISL Luigi Sabra. “Ainda hoje registramos uma grande tragédia, que amplia a lista de homicídios diários. Continuamos a chamá-los de acidentes, mas nenhum deles são mortes acidentais ou acidentais informadas dentro de uma organização. Controles, prevenção, treinamento e cumprimento das leis e regulamentos existentes .Todas as empresas devem intervir, até o luto acabou, e devemos agir porque não podemos morrer no trabalho em 2021. Vamos acabar com a carnificina. O trabalho é suficiente para uma organização que prioriza o lucro antes da saúde ”, disseram. Tina Ballet e Andrea Campillara O Secretariado Nacional Play CGIL comentou o trágico acidente na província de Pavia.

O Presidente Attilio Fontana, Em nome de toda a congregação, expressa condolências Região da Lombardia Duas pessoas morreram em um acidente de trabalho em Villanterio. “Estamos perto de suas famílias durante essa provação”, diz o governador. “Esses são fatos inaceitáveis. Nos últimos dias, nos reunimos com todas as prioridades da Lombardy e lições corporativas relacionadas, em uma variedade de habilidades, sobre a questão da segurança no trabalho – conclui Fontana – para identificar ferramentas mais eficazes para lidar com esses capítulos muito sérios ”.

“Hoje iniciei os esforços necessários para obter todos os elementos para compreender as causas e responsabilidades, de forma a avaliar o acidente em que morreram dois trabalhadores numa empresa de Villanderio. Hipótese de uma investigação Da Comissão. “Assim, em nota, o senador Giancladio Presa, presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, indagou sobre as condições de trabalho na Itália, a exploração e a segurança nos locais de trabalho públicos e privados.

Em 2020 O Acidentes perigosos Eles estavam bem no trabalho 1.270. CComo se uma pequena aldeia italiana tivesse sido cancelada devido a acidentes de trabalho. Segundo dados da Agência Nacional de Seguros de Acidentes de Trabalho – Inail, 1.089 pessoas morreram pelas mesmas causas em 2019. Um terço das mortes e quase um quarto dos relatórios relacionados a acidentes de trabalho são causados ​​pelo vírus corona, que não pode ser ignorado. Mas em 2020, muitas empresas fecharam por mais de um mês. No entanto, o número de mortos não diminuiu. Em 2020, 271 pessoas foram mortas por assassinatos voluntários, dos quais 271 foram mortes 112 mulheres, De acordo com Istat. Isso é seis vezes menos do que morrer no trabalho. Na Itália, as pessoas ainda morrem de trabalho e é inútil encobrir. Alguém está constantemente perdendo sua vida por fazer o que a vida lhe dá. Em 2019, de acordo com o Istat, cerca de 3.200 pessoas morreram em acidentes rodoviários um mês após o acidente. O número de mortes por acidentes domésticos, de acordo com 2017 e segundo a Ispeslin, é de 8.000. Nos anos seguintes, porém, a opinião era que a tendência não era particularmente diferente. No entanto, no que diz respeito aos acidentes domésticos, deve-se levar em consideração que às vezes a passagem do homicídio ao acidente doméstico pode ser curta. Na verdade, existem muitos casos em que a cena do crime foi alterada ou alterada, que não pode ser encoberta.

Acidentes perigosos Primeiro quarto O ano está em alta em relação aos três meses anteriores. Reclamações Acidente de trabalho Efeito Morte Enviado para Inail em abril 306, mais de 26 280 no primeiro trimestre de 2020 (+ 9,3%) e 280 no primeiro trimestre de 2019 (303 eventos perigosos). No entanto, as comparações entre 2020 e 2021 precisam ser feitas com cautela porque os dados dos relatórios mortais dos dados abertos mensais são mais temporários do que as reclamações gerais e É muito afetado pela infecção, Como resultado da não contagem de um número significativo de relatórios de perigo ‘atrasados’ Infecção Govt-19, Especialmente em março de 2020, entrou nos arquivos apenas alguns meses após a foto tirada em 30 de abril de 2020. Deve-se notar também que as mortes causadas por Covit-19 ocorrem mais ou menos durante um longo período de tempo. A data da infecção já passou.