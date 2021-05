Isso porque ele nasceu em tempos difíceis. Que 1942 Marcado e comemorado pela Segunda Guerra Mundial Forma de garrafa, Como o cantil de um soldado. Essa é a verdade Matthew Rose Ainda se mostra para o grande povo internacional sem doenças. Em 2021, eternidade Rosa portuguesa Comemora 79 anos de história gloriosa. Covit-19 é um “jovem” que nem consegue parar. Em vez de.

Hoje, a partir de hoje, estamos vendendo 21 milhões de garrafas Matus Rossin ஆண்டு por ano, gestão de marca Vinhos Chokrab. Destes, “mais de 1 milhão de garrafas na Itália”. Bonecos country incrivelmente bonitos Os 10 melhores lugares em vendas mundiais.

Líderes da Austrália, Canadá e França (Quem teria apostado em tal vitória na terra natal de Rose?). Seguem-se Alemanha, Itália e Portugal (a empresa tailandesa está em sexto lugar). Fechar Rússia, Espanha, Suíça e Reino Unido.

Um vinho que anda leve há oito décadas. Ele foi capaz de evoluir e se renovar, sempre se mantendo consigo mesmo. 2 uvas foram colhidas pela primeira vez em 1942 Fernando van Zeller Quitus – Chokrab Winhos explica – Eles são sempre os mesmos: Coloque-o, Rufet, Tinta barroca e Turika Franca.

Na década de 1940, desde o início, é claro, com as técnicas avançadas de viticultura e oncologia, gradualmente desenvolveram propriedades emocionais. Hoje, os enólogos têm recursos que não estavam disponíveis na época.

Para tornar a tarefa mais fácil, Mattus Rose é um vinho fermentado Sem a placa vintage. O resultado é, de facto, uma selecção anual de quatro castas tintas portuguesas gerida por um oncologista. Antonio praga.

As uvas apresentam-se bastante “brancas” – após um breve contacto com as películas úteis para obter o habitual “rosado” – a chografia provém das várias regiões vinícolas de Portugal.

A empresa da família Quetz está localizada em Avindes, na margem esquerda do rio Turo, a sul da cidade. Porto – E aqui está Um total de 830 hectares. Dimensões comparáveis ​​às cooperativas italianas, como a Contina de Venosa, em Basilicata, ou empresas privadas, como a Ferrari Trento, em Trentino.

O que importa é importante – explica sua natureza enorme Vinho portugues – É isso Perfil leve e refrescante Esta colofónia é sempre reconhecível. Acreditamos que o sucesso é medido não apenas no nível financeiro, mas também na capacidade de manter tendências saudáveis, vibrantes e ativas.

Ler isso é sempre envolvente e envolvente para o consumidor, capaz de superá-lo. Tudo isso porque Matthias Rose está prestes a fazer 80 anos. Tem isso até agora Ainda quer estar na crista das ondas longas»

Um dos fatores de maior sucesso Versátil na mesa, Um recurso essencial Vinho pop. Como o próprio produtor aponta, Mattus Rose Original é realmente o melhor como aperitivo refrescante. Mas acompanha bem peixes, frutos do mar, carnes brancas, grelhados e saladas.

Chokrab Winhos refere-se explicitamente a massas e outros alimentos cozinha italianaBem como sugerir Parring Chinese Wonderful com incrível estilo de cozinha oriental como chinesa e japonesa.

A história de um mito

No entanto, tudo começou com um vinho diferente da rosa portuguesa – hoje conhecida em todo o mundo. UMA “âmbar rosé“Para ser mais preciso, é uma rosa âmbar. O volume é de 11% e 20 g / l de álcool de açúcar residual (hoje é tão baixo quanto 15 g / L, 2,8 g / L Co 2 e um pH de 3,2 / 3,3).

O primeiro oncologista de Matthias, francês de 1942 Eugene Helis, Ele começou a trabalhar na “fórmula mágica” de Rose de fazer história. As uvas vermelhas daquele período vieram de diferentes regiões, mas apenas de uma região: Turo.

Alvarelho, Rufet e Mourisco, O menos utilizado na produção portuária, avaliado por Matthias. Também há poemas em torno da primeira manifestação, que aconteceu em um porão alugado A verdadeira aldeia.

Uma cidade na região de Tross-Os-Montes a uma altitude de 420 m acima do nível do mar, é cercada pelos vinhedos do Vale do Toro e as montanhas, não muito longe da confluência dos rios Gabriel e Gorgo.

De lá, o vinho era levado para o pórtico e depois engarrafado nos armazéns de Montserrat. Adega Original de Vi Vila Real – Anuncia Vinhos Chokrab – O sucesso global de Matthias tornou-se pequeno demais para continuar. Assim, em 1960, Chokrab comprou a Quinta do Cavernelho no distrito de San Mat em Vila Real.

Foi também um ano de viragem para a Rosa portuguesa, dois anos depois, em 1962, altura em que se podia contar com a primeira vinificação. 9 milhões de litros. Isso significa que, no início dos anos 60, a produção de Matthias chegava a 12 milhões de garrafas. Já é uma quantidade enorme.

No entanto, este é um vinho diferente. As uvas foram prensadas após decantação constante sem qualquer controle de temperatura ou tempo de maceração pré-instalado. Pela clareza dos mostos, após prensagem, à temperatura ambiente, foi aplicada uma grande quantidade de dióxido de enxofre.

Não está lá Controle de temperatura Fermentação. Levedura? Certamente não “seletivo”, mas moderno. Nesse sentido, Matthias Rose é indiscutivelmente um dos primeiros “vinhos rosados ​​naturais” a se tornar popular no mundo.

Mesmo em condições difíceis Armazéns Mansik. “Os colaboradores da Sogrape que aí trabalharam – reportando à gestão da marca – recordam com nostalgia os dias de trabalho na perfeição naqueles dias, quando a maior parte das tarefas ainda era feita manualmente”.

De Turo, em caminhões com cargas pesadas, vieram caixas de álcool sem ar condicionado. Uma vez dentro das caixas chegaram As mulheres carregavam suas cabeças. Matthias Rose foi filtrado em bandejas ancestrais e gaseificado manualmente antes de ser engarrafado.

Todo o trabalho da garrafa, rotulagem e embalagem também foi feito à mão. Havia chapéus Amarrado com barbante, Antes de ser selado. As garrafas são embrulhadas em tecido, forradas com palha e acondicionadas em caixas de madeira.

Está em movimento Fernando Quitus Será mais um passo para a modernidade, com a construção de duas instalações em Avindes, ainda hoje pólo de garrafas de Matias.

Em 1968, Chokrab atingirá a capacidade de produção garantida 23 milhões de litros. A garrafa está em quinta marcha, três linhas de 240.000 garrafas por dia.

Corra a ponta das uvas

Enquanto isso em Turo, A prosperidade comercial do porto levou a um aumento do preço das uvas locais. Diante dos problemas de abastecimento e da demanda crescente, a Chokrab Vinho decidiu transferir a maior parte da produção para uma nova vinícola no início dos anos 1970.

A fábrica é Anadia, Na região Vizinhança. O lugar onde a empresa investiu em figuras de galáxias para construir uma das vinícolas mais avançadas da Europa. As chaves do novo projeto foram entregues ao terceiro enólogo na história da rosa mais famosa do mundo: Jono Tavares de Pina. Com a transferência da produção, a vinha Coloque-o Matthias entra no complexo.

Tem-se revelado uma excelente casta para a produção de rosas – Chokrab revela o Vinho – graças às características do Pedro Climático da região das Pyrada, que é suscetível às correntes frescas do Atlântico, e portanto capaz de produzir uvas com acidez natural e realçar o aroma primário de a fruta. . Dois fatores que contribuíram para o desenvolvimento de Matthias.

Enquanto isso, no planalto, a construção de outra vinícola está quase concluída Atrás das montanhas, No Nordeste de Portugal. Já na década de setenta, a empresa parece entender A importância da altura dos vinhedos Para preservar o frescor de Rose. A mudança climática é uma questão que mudou em todo o mundo hoje.

Não é por acaso que a corrida pelos “picos” se desenvolve numa região com o seu segredo denominado “Draw I Monte”. Localizada em altitude A uma altitude de 500 metros acima do nível do mar, O habitat perfeito para espécies como Tinda Roris, Turika Franca e Rufet. Matteus é ideal para mistura por sua capacidade de garantir padrões moderados de álcool.

Nos mesmos anos houve grande progresso na frente do vinho. Equipe Enólogo A chografia inicia a depuração dos mostos por centrifugação e a fermentação a temperatura controlada de 16-18º.

Os primeiros testes Vacinação de leveduras selecionadas. Novidade Estas novas técnicas – reveladoras da vinificação portuguesa – vieram valorizar ainda mais a qualidade. Mas Matthias Rose teve a maior inovação na vinificação Pare o processo de fermentação Assim que as uvas são prensadas.

Isso permitiu que as minhocas fermentassem durante todo o ano, mediante solicitação, permitindo garrafas de vinho ainda frescas e jovens. Progresso pioneiro liderado pelo enólogo Jono Tavares de Pina, O que deu a Matthias uma clara vantagem sobre a concorrência em termos de qualidade.

Isso nos leva a Rose, como todo mundo conhece e classifica hoje Brilho E acidez, mesclada com frutas vermelhas. Um dos monstros sagrados da ciência industrial internacional. Mais forte que o clima e a epidemia 120 mercados no mundo. Quem sabe onde ele ainda pode chegar e como ele pode sustentar o tempo.

A primeira pista vem da embalagem inovadora, que é a referência (já a linha de vinhos da marca Mattus) ”Vinhos de festa“, Indicado para jovens (aqueles que bebem com canudo, na forma mini) e consumidores despreocupados. Afinal, toda a história deste vinho parece uma festa sem fim intercalada com 79 velas. Prosit.

Direitos todos os direitos reservados

Argumentar winemag.it Somos um jornal independente autônomo, mas há um custo que dificulta a divulgação do nosso trabalho.

Se acredita na informação gratuita e na nova forma de dizer o vinho italiano, apoie-nos por um euro por mês.

Pelo mesmo autor