A pesquisa Bacchonelli, o colapso dos democratas e o envolvimento do investimento estrangeiro direto. Lega, vá em frente para Salvini – Libero Codydino

Limpar Nando Buknocelli Leva Pd e M5 a crises severas, após as quais a clorose deve começar a se tornar uma preocupação séria. Majoritariamente Enrico Letta: Dem ligou para aumentar, certamente enterrá-los. A pesquisa foi realizada Courier della sera Isso é muito pesado para os democratas, que perderam o encanto de 1,5 ponto em um mês Caiu para 19,4 por cento. O movimento 5 estrelas caiu, agora se distinguindo de outros partidos e registrando 15,4 por cento (-0,6): este é o resultado da liderança e impasse de Giuseppe Conte sobre tudo.

“Um em cada dois eleitores escolhe o centro-direita. Portanto, a vantagem que ele tem sobre o centro-esquerda é muito claraApesar da coerência dos três poderes, é menos cronológico do que o Judiciário anterior. ” Ele vai correr. Apesar de algumas tensões internas, especialmente nas eleições administrativas em Gobashir e nas grandes cidades, a centro-direita tem todo o interesse em ser consistente, tendo em vista o fosso com a centro-esquerda, e está crescendo cada vez mais. Na pesquisa de Pacnocelli The Lega está em primeiro lugar Opções de eleitor e Um 0,5 é recuperado, Subindo para 22,4 por cento.



Portanto, boas notícias para Matteo Salvini, não os democratas por trás dele, mas aliados dos irmãos italianos. Partido Georgia maloney Registrou outro +0,5 no mês passado e chegou a 19,4 por cento: é um fôlego de 20 agora. Para Forza Italia, há uma ligeira queda: -0,3 para 7,0,7 por cento.