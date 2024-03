“Ele é o melhor da turma e tem notas muito altas”

“Quem viu?” O pai e a mãe fizeram um apelo sincero ao programa. “Volte para nós, estamos todos preocupados e agitados. Você não sabe como estão os avós agora. Nós te amamos e te esperamos de braços abertos”, foram as palavras deles. “Edoardo é uma pessoa especial – afirma a prefeita de Colico, Monica Gilardi -. Melhor da classe, notas muito altas . Toca saxofone na banda do colégio e na Vila Villatico. Ele se destaca em tudo que faz. Idealista, pacifista, não conseguimos entender o que teria acontecido”.

A Penelope Society também está cuidando do caso. A província de Lekko divulgou fotos e descrições do adolescente. Aparência normal, 180 cm de altura, cabelos castanhos claros e olhos cinzentos, ele vestia uma jaqueta jeans azul escura, moletom e calça marrom, camisa xadrez marrom e tênis branco no momento de seu desaparecimento. Ele geralmente usa óculos, mas usa lentes de contato. Ele tem uma pequena cicatriz na sobrancelha direita. A pesquisa inicialmente se concentrou em Brianza, onde seus avós e Edoardo moraram até poucos anos atrás. Qualquer pessoa com informações ou avistamento dele nas redes sociais deve entrar em contato com a polícia de Colico.