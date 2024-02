Ele morre no trabalho, no final do turno, uma tragédia para um homem de 38 anos em Longhena.

Eles estavam conversando, quietos. Juntos, embora próximos, eles foram até o relógio. Minha cabeça já está indo para casa. E então, num instante, a tragédia. Não há tempo para perceber, para se mover, para gritar.

Mattia Mauro, 38 anos, morreu em dezembro, no final do turno em sua casa em Tello. Um telescópio que passava pelos espaços exteriores do spa Scotuzzi Agriservizi foi engolfado por um “pássaro preto”.Uma empresa sediada em Longhena atua na produção e comercialização de rações e forragens para animais.

O alarme disparou por volta das 18h30 e o colega que o bateu, em desespero, parou imediatamente o elevador e correu para resgatar o homem de 38 anos. Infelizmente para ele, nada pôde ser feito: 118 operadores tentaram diversas vezes reanimá-lo, sem sucesso. Acompanhado por técnicos de Franciacorta e pelos Carabinieri de Verolanua chegaram à empresa. Finalmente seu coração parou.

De acordo com as evidências, a sequência (arrepiante, mas insuspeita) capturada pelas câmeras de videovigilância instaladas no interior das fábricas, Mattia estava, na verdade, percorrendo as lacunas do site da empresa – onde trabalhou Scotuzzi Agriservizi e Sgll srl – em conjunto: primeiro no armazém, com um muro para os “proteger” à direita, depois nas ruas fora dos armazéns. Estava muito perto da saída.

De repente, surge o elevador telescópico (do tipo usado para movimentar bandejas de alimentação) que se desloca de um ponto a outro das fábricas, baixando a caixa frontal para esconder, pelo menos aparentemente, a visão do motorista. Que Mattia (na foto) – e seu colega – nunca teriam visto. Betty conectou em um segundo. Não lhe deixando nenhuma chance. O outro trabalhador foi salvo por um milagre: cerca de vinte centímetros. Os pais de Mattia ficaram muito desesperados e foram para Longhena à noite. A mecânica e a verificação do cumprimento de todos os procedimentos de segurança são examinadas pelos investigadores. “É preciso estar confuso para ser uma estrela dançante”, escreveu Mattia em seu perfil social, cunhando a frase do próprio Nietzsche. READ Piero Ângela morreu. Filho Alberto: "Boa viagem pai"

