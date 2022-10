Leo está tocando novos alarmes para os torcedores do Chelsea, Pioli e Rossoneri

Download de graça Aplicativo Phantamaster E Crie sua própria liga de futebol de fantasia!

Leo Chelsea – Rumores recentes sobre a possibilidade continuam a ser confirmados A aposta do Chelsea por Leo. O atacante português, que está na mira do clube inglês há alguns meses, foi avaliado há cerca de 120 milhões de euros. Os Blues, conforme confirmado pelo técnico Potter, apreciam plenamente o atacante rossonero e não está excluído que eles possam voltar a bater na porta do Milan na próxima sessão do mercado de transferências de inverno.

Beoli está nervoso E os torcedores rossoneri: um novo alarme está soando considerando o futuro. o Chelsea As exigências do Milan certamente podem ser atendidas, como se vê, mesmo que o clube rossonero tente convencer Leo a renovar seu contrato com o Milan. Tudo depende da oferta de contrato potencial Chelsea Portugal vai oferecer o atacante.

6 milhões de euros por ano mais quaisquer bônus: Esta é uma oportunidade potencial para o Milan alinhar contra o Leo. A tentativa de manter Leo no Milan se tornaria impossível se o Chelsea quebrasse a oferta dos rossoneri de mais de 10 milhões de euros por temporada. Pioli e os torcedores esperam que o Chelsea não dê o golpe de forma decisiva ou, na pior das hipóteses, adie sua compra até o próximo verão.