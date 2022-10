Insparya, o centro de transplante capilar fundado por Cristiano Ronaldo, chegou a Milão

Innsbrya Abre seu primeiro centro italiano Milão. este Grupo de Medicina Clínica, Ciência E Tecnologia Dedicado exclusivamente DiagnósticoTratamento e pesquisaAlopecia.









Grupo Insparya





É um dos líderes europeus Tratamento de transplante capilar. No interior do edifício Vetra na Fernanda Wittgens 2, há uma abertura próxima às colunas. São Lourenço. Fundada pelo treinador e futebolista português Paulo Ramos Cristiano RonaldoO Grupo Insparya conta com 13 anos de experiência clínica atendendo mais de 45.000 pacientes.





Depois de abrir vários centros em Espanha e Portugal, chega a Itália com o objetivo de reforçar ainda mais a sua liderança. Mas estabelecer-se como um dos principais especialistas em pesquisas relacionadas a unidades foliculares. A abertura em Milão faz parte de um plano de expansão mais amplo.

















