Este Verão, o calor intenso nunca é maior do que nas negociações do mercado de transferências em todas as cidades italianas e não só. Na praia, na montanha e na cidade, todos os amantes do futebol informam-se através dos jornais online e em papel para saberem das negociações da sua equipa preferida.

Atualmente, uma das empresas turbinadas é a Roma Daniel De Rossi. Este último, aliás, quer se dar bem com o time Amarelo vermelhoPrincipalmente desde a primeira vez que se envolveu na produção de verão de um clube da Série A.

Os torcedores esperam muito desta nova temporada, pois o time está disposto a dar o seu melhor sem se preocupar muito com a competição. Na verdade, atualmente Friedkin trabalha incansavelmente para dotar o técnico do clube de um elenco digno do campeonato que será disputado dentro de um mês.

Não queremos repetir os erros do passado, por isso o objectivo agora é fortalecer o agora órfão departamento de ataque. Romelu Lukaku. O centroavante belga deixou a capital depois de regressar ao Chelsea no final do empréstimo.

A Grande Roma voltava frequentemente à Itália, desta vez para a corte de Antonio Conte em Nápoles. E o centroavante inglês Tommy Abraão Ele está cada vez mais focado nas vendas que o levaram a vestir a camisa vermelho e preto Milão, onde fará uma verdadeira dupla com Álvaro Morata, recém-saído do triunfo com a Espanha no Campeonato Europeu.

Mas agora parece que o antigo treinador Amarelo é vermelho, José MourinhoPode fazer uma piada de mau gosto em seu antigo time e levar um gol importantíssimo da capital para fortalecer seu Fenerbahçe na Turquia.

Mais de Yusuf en-Nesiri Roma

Estamos falando de um jogador forte João Félix, que é muito cobiçado pelo seleccionador de Portugal e neste momento não parece fazer parte dos planos imediatos do seu clube. Se o jogador for vendido, não se pode descartar que os turcos o detenham.

Conforme relatado por tuttomercatoweb.comMourinho pode roubar de seu ex-time Amarelo vermelho Um atacante saindo do Sevilla: Yusuf N-Nesiri. Parece que já existe contrato com a empresa, mas o agente ainda precisa ser convencido.