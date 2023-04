Metrô, bondes e ônibus correm o risco de serem parados

Metrô, bondes e ônibus em Milão serão fechados na terça-feira, 2 de maio, tornando o retorno do fim de semana do Dia do Trabalho um dia negro (pelo menos no que diz respeito ao transporte). De facto, a greve dos multibancos está marcada para o primeiro dia útil de Maio. A agitação, anunciada no calendário do Ministério das Infraestruturas e Transportes, foi confirmada com uma nota da Agência de Transportes de Milão.

Tabela de horários da greve dos transportes em 2 de maio

“Na terça-feira, 2 de maio, o sindicato Confail Faisa anunciou uma greve nacional nos transportes públicos locais. Em Milão, a greve pode ter consequências em nossas rotas das 8h45 às 12h45”, escreve ATM. contatado.

A greve foi convocada “para exigir a ausência de conteúdo essencial em um acordo coletivo nacional deste tipo, particularmente em relação ao custo de vida, segurança no trabalho, horário e organização do trabalho e todas as outras questões que requerem atenção urgente e necessária”.

Significa que tudo vai parar

Até o momento não se sabe quais veículos e quantos veículos ficarão parados por causa da greve, só então se saberá a real dificuldade. Tudo depende da efetiva adesão dos trabalhadores (um Isso é endereço, pode consultar o percentual de participação em greves recentes). No entanto, há uma certeza: a greve vai durar 4 horas.

No mesmo dia, Slai-Prol-Cobas organiza uma greve geral nacional em solidariedade aos trabalhadores empregados por empresas dos setores privado, cooperativo e de contratação de serviços públicos.

A greve dos trabalhadores do transporte público local ocorre imediatamente após a greve dos ferroviários. De 30 de abril a 1º de maio, os trens permanecerão em risco por 24 horas.