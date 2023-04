Além de De Luca, Savoca, também há vídeos de Portogis e Xhaka

2′ lendo

Catânia. O candidato a prefeito do Sul convida Gabriel Savoca para o Norte Depois de explicar o plano eleitoral nas últimas semanas, começou hoje a apresentar o grupo governamental que o apóia em um plano político que mudará o destino da cidade de Catania.







A coletiva de imprensa foi realizada no Tênis Clube Umberto diante de um grande número de torcedores. O Presidente do Sul convida o Norte Cateno de Luca, o Coordenador Regional Danilo Lo Giudice e o Deputado Regional Ludovico Balsamo.

“A decisão de apresentar hoje os primeiros Conselheiros do nosso Conselho de Governo, O candidato Gabriel Savoca diz que tem um significado preciso. Somos livres e distantes da lógica da partilha de poder nos alinhamentos políticos do campo hoje. Aqueles que escolheram estar do nosso lado hoje já dispensaram isso. Ele confiou no nosso plano sem esperar nada e fez. Agradeço às pessoas que decidiram estar lá, isso mostra que eles realmente amam esta cidade incondicionalmente.

sobre isso Federico Portuguesa, licenciado em Economia e Empresas e habilitado à formação de Revisor Oficial de Contas, Federico Portuguesa desempenhou diversos cargos a nível local e nacional, foi Comissário do Município de Catania, nomeado Vice-Presidente da Câmara por Savoca com responsabilidade pelo orçamento . e projetos;

Cincia Dorici, Professora de Letras, ex-Conselheira da Cultura, nomeada por Savoca para colocar a sua experiência ao serviço do projeto;

Francesco Sacca, que ocupa cargos administrativos na Cave Confcomercio, foi nomeado conselheiro responsável pelas operações de segurança e produção;

Giusi Vindigni, dirigente sindical, sempre atuou no mundo da assistência cidadã e foi nomeado vereador de serviços sociais;

David Musumesi, um jovem árbitro que está envolvido na indústria do futebol há muitos anos, vai arbitrar o jogo.

“Eles, Gabriel Savoca, fazem parte da equipe que vai me ajudar a transformar Catânia.”

“Com a apresentação desta manhã, o líder do Sul convida o Norte Cateno de Luca, Provamos que a cidade tem homens e mulheres talentosos que querem trabalhar em Catania. Apresentaremos toda a equipe antes do fim da campanha eleitoral. Porque identificar nossos candidatos para o cargo de vereador não faz parte da tela clássica de freios e contrapesos políticos. Vamos começar o apelo pela liberdade para a cidade. A equipe adotou a corrida geracional que South Cals North realizou. Um grupo que percebeu a necessidade de mudança e decidiu apoiar Gabriel Savoca. Com a nomeação do primeiro vereador e duas listas encerradas, concluímos a primeira fase de esgotamento. Um esforço determinado ao escolher um determinado setor para se concentrar em homens e mulheres livres sem se candidatar novamente a vereadores cessantes. Nesta disputa eleitoral, conclui De Luca, se cada candidato der tudo, e se o Norte chamar o porta-voz do programa de renovação do Sul, teremos um resultado notável.