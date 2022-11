Os promotores estão pedindo que Benno Neumer seja condenado à prisão perpétua e à prisão solitária diurna pelo duplo assassinato de seus pais.

Jornalista, Roteirista, Formada em Ciências da Comunicação. Escrevo porque gostava do som do cortador de azeitonas do meu avô e, devido à minha pouca educação, ainda me pergunto o porquê das coisas.





























Isso é o que a promotoria exigiu durante a acusação de hoje no tribunal de Bolzano.Benno Neumer foi condenado à prisão perpétuaAcusado de duplo homicídio.

31 anos do Tirol do Sul em 4 de janeiro de 2021 Ele matou seus paisLaura e Peter então jogam os corpos no rio Adige.

Pedido da acusação

Realizado hoje em Bolzano A fase final do julgamento contra Benno Neumer. Para o jovem de 31 anos, que Não comparecimento em tribunalA promotoria buscou uma sentença de prisão perpétua por homicídio culposo múltiplo agravado.

Crédito da foto: ANSA

Os pais de Benno, Laura Bercelli e Peter Neumaier

Um pedido de prisão perpétua feito pelos promotores adjuntos Igor Cheko e Federica Ioven foi incluído durante a acusação. Um ano de quarentena diurna.

Segundo o advogado, por denúncia TgCom24O duplo assassinato foi “cometido Com plena consciência e vontade”. O promotor disse que o réu teria jogado os corpos de seus pais “sem piedade nas águas geladas do rio Adige, sabendo que nunca seriam encontrados”.

O pior cenário é sem arrependimento

A falta de cooperação ou remorso de Beno foi um fator decisivo na alegação da promotoria.

De acordo com advogadosNenhuma cooperação com investigações, mas desorientações. Não há confissão voluntária, mas efetiva Completa falta de arrependimento. É por isso que entendemos que não existem condições para o reconhecimento de situações de evacuação geral”.

Portanto, não há dúvidas sobre a compreensão e necessidade do rapaz na hora do assassinato. Uma realidade, aparentemente, pouco propícia a um caminho de recuperação.

“A sociedade precisa ter certeza de que um crime como esse foi cometido por um lunático. Mas nem todos os lunáticos são criminosos, temos que dizer isso. Nem todos os criminosos são loucosDisse o vice-procurador Igor Cheko.

O julgamento de Benno Neumer

O julgamento preliminar contra Benno Neumer começou em 10 de dezembro do ano passado, quando o menino se declarou culpado do duplo assassinato de seus pais, Laura e Peter, por estrangulá-los com uma corda e jogá-los da ponte Wadena no rio Adige.

Benno tentou de várias maneiras ao longo do processo vai atrapalhar a investigação nunca apareceu Sinais de Arrependimento Por seu gesto.

Um comportamento que teve uma influência decisiva Sobre as alegações finais do processo.