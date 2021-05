Oliveira (2º) e Mir (3º) foram multados, mas não subiu ao palco.

Johan Sarko terminou em segundo em dois na segunda etapa, seguido pelo GP de MotoGP da Itália. O francês foi quarto classificado, embora dois pilotos à sua frente na meta de Mugello, Miguel Oliveira e Jon Mir, tenham sido multados a um poste por cruzarem a pista na curva 5 na última volta da corrida italiana. Fade é visto no palco da chegada final.

Depois da linha de chegada, a vitória de Quartaro à parte, houve uma confusão com o francês da Yamaha a decidir quem deveria subir ao palco. A formação foi revolucionária quando viu a KTM 2 e a portuguesa Suzuki, 3ª espanhola, decidirem a direcção da corrida para multar Olivera a um nível por ultrapassar os limites da última volta e depois recuperar. . Na 23ª volta da corrida onde Mir foi apurado ter ultrapassado os limites da pista.

Na altura, porém, Johan Sarko, que terminou em 4º a mais de meio segundo da classe 3, deverá melhorar a sua posição devido às sentenças duplas impostas a Oliveira e Mir. Mas isso não aconteceu no final, já que o português e o espanhol, junto com o vencedor Guardaro no pódio do circuito de Mugello, subiram a linha para cruzar o castelo numa corrida (então homenagear a memória do piloto da Moto 3 .

Muitos se perguntam por que essa decisão foi tomada. Entre eles estava o gerente da equipe Ducati Bramac, Francesco Guidotti, que subiu ao palco antes da cerimônia para pedir explicações sobre a direção da corrida, descobrindo assim que havia perdido sua plataforma de pilotagem (provavelmente 2º lugar). Apenas dois décimos por segundo. Sim, porque a direção da corrida afirma ter levado em consideração a lacuna entre Sarko e os outros dois pilotos ao cometer as respectivas ofensas, ou seja, reivindicar um décimo de segundo, então Olivera e Mir, ou talvez apenas Mir, que foi menos de cinco décimos de intervalo, a favor do piloto francês Teria perdido o status quo no final. Assim, um pódio desapareceu por apenas dois segundos decisivos, o que gerou muito humor.