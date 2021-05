Acidente na A11, capotamento de caminhão: acidente matinal em rodovia – Crônica

Florença, 31 de maio de 2021 – Houve um Prejuízo Um esta manhã Acidente de carro OcorridoRodovia A11 Firenze-Bisa, foi temporário Extensão fechada Entre Pistoia e Montecadini Pizza direção. No acidente, um veículo que trafegava na rodovia em direção a Florença ocupava parte da pista oposta Dispersa cargas contendo caixas e uma parte do combustível diesel sequestrado. Resgate médico e mecânico, patrulha da polícia de trânsito e 4º tronco de Florença da Autostrade per el Italia participaram da cena do acidente.

Era cerca de 10,20 O trecho entre Pistoia e Montecodini foi reaberto Em direção à pizza. Atualmente, há tráfego de mão única e há uma fila de 7 km em direção a Pisa; 9 Na direção de Florença, o tráfego flui em todas as rotas disponíveis. Os motoristas que se dirigem para Pisa são aconselhados a pegar o sistema viário normal Autostrad para L’Italia após deixar Pistoia e, em seguida, retornar à rodovia em Montecadini. Para quem vai a Pizza e Gênova e da A1 Milão-Nápoles para viagens longas, é uma boa ideia sair de Firenze da Escandinávia e pegar Florença-Pisa-Livorno. Os viajantes em Florença são aconselhados a deixar Montegadini Terme e retornar a Pistoia após viajar no sistema viário normal, enquanto Florença-Pisa-Livorno é recomendado, retornando à A1 na Escandinávia. O local conta com funcionários da L Italia, polícia de trânsito e veículos de emergência por autostrade.