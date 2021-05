Silêncio de Roma, Mkhitaryan. Uma resposta antes da meia-noite ou ele dirá adeus

Roma – Agora tudo mudou E não é bom para Roma. Por que Henrik Mkhitaryan Ele não aparece no Clube Kilorosis, e se despede a partir da meia-noite, antes que seu silêncio seja automaticamente renovado. Vamos começar do começo. O Clube Kilorosi usou esta opção em janeiro passado Renovação Automática de mais uma temporada: o meia-ofensivo teve de mandar uma bicada no Tricoria até meia-noite Anuncia sua despedida da capital, por isso a opção de não usar a atualização unilateralmente.

Mais do que a possibilidade credível dada por Mkhitaryan Ele está no seu último contrato real no futebol e não está confiante em aceitar a renovação anual. Na segunda-feira passada, o Director Geral Diego Pinto decidiu assim perceber a confiança do clube de jogadores Propõe reajuste salarial, Mas acima de tudo uma renovação de dois anos com a opção de um terceiro ano. O armênio e seu agente têm um plano atraente Mino Royola respondeu pedindo tempo para pensar sobre isso.

Uma resposta (a ser escrita e formalizada) não veio até algumas horas após o vencimento da opção de ROM para renovação, e agora há desconfiança na fumaça branca em Tricoria. Amanhã, a partir de 1 de junho, o Mkhitaryan estará oficialmente livre para assinar com outro clube. Poucas horas depois da meia-noite, a resposta do ex-Arsenal ainda está por vir, inspirada nos planos do Zenit, Mônaco e Milan. A propósito, Riola foi flagrado em Milão hoje. Quem sabe que a nossa espera pelo silêncio de Mkhitaryan com a Roma não seja o resultado de um acordo já feito com Rosoneri. Tudo será conhecido em algumas horas.