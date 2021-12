A missão do navio italiano: na Líbia para deter os sequestradores

Um navio na costa da Líbia. As primeiras contas do Twitter a relançar a foto suspeitam que seja uma unidade turca, uma das muitas que se aglomeraram no mar em frente a Trípoli nos últimos anos. Mas, se você olhar atentamente para os detalhes da visão geral, você notará uma coisa: este não é um navio de Ancara, mas um navio italiano, precisamente São Jorge. A unidade LPD (Landing Platform Doc) tem sido a unidade primária da Operação Irini desde abril deste ano, auxiliando e auxiliando as forças locais na coleta de informações sobre a tarefa da AG europeia de monitorar o embargo de armas na Líbia, bem como o contrabando. A luta contra o tráfico de pessoas.

o que está acontecendo

Conforme revelado por Gianluca di Feo República, Navio italiano “ O governo líbio foi dotado de um Centro Móvel de Coordenação de Resgate Marítimo, abreviado como MRcc (Abreviatura de Centro de Coordenação de Resgate Marítimo). “Portanto, a tarefa é transportar contêineres contínuos com equipamento de rádio e informática para melhorar o controle do tráfego no Mediterrâneo”. Como resultado, eles também ajudarão a fortalecer a intervenção da Guarda Costeira de Trípoli nas operações de contra-imigração. “. Uma função que se insere no âmbito do trabalho europeu para o controle Fronteiras da Líbia Também inclui o Ministério do Interior italiano. Nos últimos anos, como parte do Ministério do Interior “Apoio à Gestão Integrada de Fronteiras e Migração na Líbia – Fase I “, Tripoli ajudou a controlar as costas, melhorando as capacidades operacionais das forças locais na definição e implementação de sua área SAR. Mas esse motivo, por razões políticas, costuma ser frustrado pela incapacidade das forças líbias de controlar adequadamente a saída do tráfego de seu território natal. Recipientes distribuídos por São Jorge, Explicado por República, Portanto, Tripoli deve ajudar a modernizar as ferramentas tecnológicas que lhe permitirão combater de forma mais eficaz as redes ilegais e criminosas que exploram o sequestro de indivíduos.

O dobro do trabalho

Para a Itália, esta é uma tarefa de duplo propósito. Por um lado, a tática, ou seja, as autoridades líbias têm mais oportunidades de controlar o trecho do Mediterrâneo utilizado. Rotas de tráfego. Uma ferramenta não só para evitar a chegada descontrolada de imigrantes à costa italiana, mas também para evitar que navios ou barcos tailandeses sejam lançados por organizações criminosas à mercê das ondas com o risco de criar um cemitério de população dramática. Canal da Sicília.

Por outro lado, há também um perfil estratégico e diplomático. Visita São Jorge Na verdade, não é apenas uma figura Contribuição europeia renovada A Itália teve um problema semelhante ao controle da imigração ilegal no Mediterrâneo, mas voltou para uma área que há muito parecia ser administrada por outras potências, especialmente os turcos. Não é por acaso que o pesquisador que postou a foto no Twitter pela primeira vez pensou que era um barco balançando as bandeiras do riacho. Após a chegada das tropas de Recep Tayyip Erdogan, os portos da Tripolitânia tornaram-se, em grande parte, bases turcas em território líbio. A marinha italiana (dentro da UE) será novamente bem-vinda nos terminais da Tripolitânia e será um importante sinal de fornecimento de suprimentos úteis às forças governamentais. Sinais de retomada do diálogo com a Líbia que não pode ser interrompido sem graves consequências.