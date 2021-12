Tiago Monteiro | Para e Leto estão bem

Tiago Monteiro, Medo e final feliz: Violenta infecção bacteriana nas costas do ex-piloto de F1 atrás dele (Terça-feira, 7 de dezembro de 2021) A última rodada do Wtcr Fia (World Touring Car) deveria ter sido disputada em Sochi em 28 de novembro, mas o piloto de 45 anos Diego Montero, Um golpe forte Infecção Bactérias Baú, ele não podia … Leia a Gazeta

Anúncio

Allpazziperi1 : Motorista português regressa do hospital de Krasnodar devido a infecção bacteriana … –

Notícias recentes da rede: James Montero

A última rodada do Wtcr Fia (World Touring Car) deveria ter sido disputada em Sochi em 28 de novembro, mas o piloto de 45 anos Diego Montero, Foi atingido por uma forte infecção bacteriana no peito e não conseguiu entrar em ação nas duas corridas restantes. Depois de cinco dias em um hospital local, o ex-piloto de F1 …



Um resultado infeliz Diego Montero No FIA WTCR. O português foi hospitalizado com uma infecção bacteriana no peito no fim-de-semana russo de sábado em Sochi, última jornada do campeonato. Agora, …

Tiago Monteiro, Medo e final feliz: Violenta infecção bacteriana nas costas do ex-piloto de F1 atrás dele Gazette Dello Sport

Resultado infeliz para Diego Monteiro na FIA WTCR. O motorista português deu entrada no hospital em Sochi no fim de semana russo no último sábado devido a uma infecção …



O português encontra-se hospitalizado no Porto, onde concluiu o tratamento com antibióticos e voltou a andar após uma infecção bacteriana no peito que contraiu em Sochi há duas semanas.