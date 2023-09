Previsão do tempo. As temperaturas subirão devido ao anticiclone africano nos próximos dias. Aqui, quantos graus alcançaremos « 3B Meteo

Hora de estudar

Previsão do tempo. Temperaturas vão subir no fim de semana

situação. O anticiclone africano expandiu-se para a Europa Central, incluindo França, Reino Unido e Alemanha, onde produziu uma série de dias quentes com temperaturas médias. A Itália agora só é seguida pela recuperação do Norte de ÁfricaDevido a um equilíbrio Uma espiral de origem balcânicacom Correntes do nordeste Atinge o Mediterrâneo central e provoca uma certa queda de temperatura. Porém, a partir de quarta-feira, a oposição tentará impor-se em quase toda a Itália. Além do extremo sul, as temperaturas aumentarão em muitas áreas e atingirão máximos locais de 34/35°C em partes da Sardenha e da região do Tirreno na segunda metade da semana. Aqui estão os detalhes dos valores esperados para os próximos dias:

Quarta-feira‘. As temperaturas sobem na maior parte da Itália, exceto na Calábria e na Sicília. Os valores mais elevados serão alcançados nas regiões da Sardenha e do Tirreno Central com máximas de 31/33°C.

Temperatura máxima na quarta-feira

Quinta-feira‘. Um ligeiro aumento adicional em toda a Itália, com as regiões interiores da Sardenha e a Toscana a atingirem um pico de 34°C. As temperaturas também subirão ligeiramente no extremo sul, embora aqui sejam registados valores mais ‘frios’, não ultrapassando os 26/28°C no leste da Sicília e na baixa Calábria Jónica.

Sexta-feira‘. Um ligeiro aumento adicional da temperatura em comparação com Júpiter, nas regiões do Tirreno, picos de 33/34°C no interior da Sardenha e Madera, e não mais de 27/29°C no leste da Sicília e na baixa Calábria Jónica.

Temperatura máxima na sexta-feira

A próxima tendência. Até ao final da semana, as temperaturas continuarão a subir ligeiramente nos próximos dias. Os valores serão muito superiores à média do período e variam entre 30/31°C no Norte, 32/34°C, 34/36°C nas centrais eléctricas do Tirreno durante o fim de semana. As áreas do interior da Sardenha podem ser registadas.

