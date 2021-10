Bellegrino voa até o fim. Travaglia não o alcançou

Todas as finais italianas são esperadas Stefano Travaglia e Andrea Bellegrino Al Challenger de Napoles. O holandês Dullan em marcha cai sob os golpes profundos de Greekspur, enquanto Abulian vence Duje Ajdukovic na final da Legião.

Challenger Napoli: Super Bellegrino e Travaclia chateados

Não vai parar mais Andrea Bellegrino, Que chega à final pela segunda semana consecutiva. Abulian recorda uma semana semelhante na capital, após a excelente semana portuguesa conquistou o primeiro título da sua carreira. Ele chega às semifinais com um adversário que não consegue terminar a partida sem perder um set em todo o torneio. Inimigo de Andrea hoje, como aconteceu com Andrzej Martin em Lisboa Duje Ajdukovic foi forçado a se aposentar durante o segundo set. Um problema na mão direita do número 261 no mundo o obrigou a desistir de um jogo e é preciso dizer que agora está comprometido para ele e está sob o controle do Bellegrino.

o Galeria Relativa Ela se desenvolve exatamente como vimos ontem contra a França. Fechado em pontuação 6-2O nativo de Bisekli foi capaz de quebrar seu oponente mesmo no meio do segundo set, e Ajdukovic começou a ter problemas em dois jogos. 4-1 Demorará para recuar. Ele vai enfrentá-lo na final Rota grega, Foi capaz de voltar depois de quase duas horas Stefano Travaglia. O número 89 do mundo fez um excelente primeiro set, esmagando o adversário a um set inicial de 16 pontos a 6 pontos e 4 jogos a zero. Nem meia hora para fechar 6-2 Já estamos avançando para o segundo set, em que o tenista do desfile ainda parece ter o jogo em mãos.

No quinto game ele teve dois break points à sua disposição e sabia que poderia matar o jogo, mas o holandês começou a fazer seu serviço de forma brilhante, evitando que seu adversário ganhasse uma vantagem valiosa. A chance perdida é a melhor e Stefano sente o golpe: a partir daí será uma descida contínua que levará Greekspur a quebrar primeiro no décimo game e fechar o set 6-4 Então, para dominar pela terceira vez, acabou 6-2. Travaglia pode ter estado exausto e entrar com um problema no tornozelo, mas como ele veio de três semanas de sorte que disputou em 13 partidas, a situação é perfeitamente compreensível. Na verdade, se nos arrependermos desses dois break points que não foram explorados na segunda retirada, ainda devemos março ao melhor tênis jogado no último período. Na esperança de que amanhã Bellegrino consiga vingar a derrota.

