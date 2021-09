Infecção feminina da filha, uma mulher em Piacenza repreende o marido: «Punidello» – Corriere.it

A partir de Alessandro Fuloni

O homem parou quando voltou da África: Meu marido fez uma coisa terrível. Yassin Bardai, Secretário Nacional da União das Comunidades Islâmicas da Itália: Prática Bárbara e Indígena

De nosso correspondente



Piacenza

Você tem que me ajudar, meu marido fez uma coisa terrível. Ele deveria ser punido … Ela ficou chocada, a mulher que se apresentou aos carabinieri em Piacenza em maio passado. De um estado na África Central, na casa dos trinta, ela descobriu que suas filhas, duas meninas, foram infectadas com uma mutilação genital feminina bárbara que remove o clitóris. Durante uma viagem aquela pessoa – um homem religioso que exerce a sua actividade fora da Itália – constituiu o seu país e nessa altura trouxe consigo os seus filhos. Há poucos dias, ele foi preso quando voltou para Piacenza e foi para o exterior para mais um mandato.

Investigação O julgamento, por sua vez, está em andamento, com a advogada Gracia Bradella e a substituta Daniela de Girolamo a trabalhar. Uma visita ginecológica à ASL confirmou que a mãe havia colocado a caneta no papel na reclamação: e o que As meninas adoeceram meses atrás. Seu marido agora corre o risco de uma punição mais severa: a lei italiana prevê Pena de até 12 anos por crime infeccioso, mesmo se praticado no exterior, Quem o faz ou não mora no nosso país. É para ele também A terrível situação que levou à prática criminosa das filhas mais novas. Por proteger a privacidade de menores, drena muito pouco dos investigadores. Diz-se que a religiosa – com ficha limpa, Emilia por muitos anos – levou as meninas com ela durante uma viagem a seu país no ano passado. Aqui, durante este tipo de férias, ele se juntou novamente ao clã da família, onde incentivou suas filhas. READ Portugal: Novo acionista minoritário do empresário americano John Dexter Benfica

Reclamação da mãe Não se sabe no momento o que ele fará após deixar o posto. Claro que é É muito difícil reclamar, ele é um verdadeiro pedido de ajuda, Diz um pesquisador de Piacenza. A mulher foi imediatamente entregue ao psicólogo de armas que a seguia e às mulheres. Nos próximos dias será entregue aos serviços sociais do município de Piacenza, não estando excluída a decisão do advogado de mantê-los todos em estrutura protegida. Caso – Jornal da cidade esperado Libert – Criou confusão em Piacenza. Desde o início do ano Ginecologistas de Hospitais Familiares Provincial Asal – que, em coordenação com Christina Molinaroli, realizou uma incessante campanha de sensibilização nos centros antiviolência, especialmente na escola. Uma dúzia de mulheres infectadas, Tudo em terras indígenas. Cada vez mais mulheres estão emergindo do Egito, Somália, Chifre da África, Iêmen, Guiné, Mali, Burkina Faso, Nigéria e Sudeste Asiático.

Secretário da União das Comunidades Islâmicas: Barbárie Histórias coletadas Cópia fotográfica da mãe de duas meninas que reclamaram à polícia. Os pais – mas às vezes também as mães – trazem as filhas para seus países de origem sob o pretexto das férias. Aí as mulheres voltam com a doença, sem nunca terem sido ensinadas a tratar adequadamente a doença Isso geralmente é feito antes dos 12 anos. Yassin Baraday, agora secretário nacional da União das Comunidades Islâmicas na Itália e líder da maior comunidade islâmica, Piacenza, está balançando a cabeça. A inflação é uma prática bárbara e tribal – Dados Bard Al Courier della sera

– Este Não encontra base nas religiões. É preciso enfrentar isso E se livrar dele de uma vez. READ O carro engoliu o genocídio