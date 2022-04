No porto de Anzio 200 berços adicionais: começaram os trabalhos de construção do novo campo de bóias (segunda-feira, 25 de abril de 2022)

Âncio – Esses dias eu Carreiras a partir de realização subordinar novo Quadrado Bóias dedicadas à fixação de unidades de bricolagePorto náutico e isso permitirá, em pouco tempo, aumentar a largura Locais ancorar em Porto a partir de Âncio, em plena conformidade com a gestão cada vez mais sustentável do território. Considera-se como infra-estrutura de ligação entre o mar e a costa, e ancoradouros em bóias com bóias instaladas no fundo do mar,Locais Em filas arrumadas e marcadas para a segurança da navegação, o que contribui para o aumento do porto e alojamento turístico ÂncioQue se prepara para experimentar o verão no topo. Continua, aliás,… Leia no ilfaroonline















