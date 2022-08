Surf, Jesse Mendes e Fioravanti estão procurando um lugar para Paris 2024. De fato, Tahiti

Terminou em Portugal o Campeonato da Europa de Juniores de Surf, que regressou ao fim de 4 anos devido à pausa imposta pela epidemia. A Itália fecha-se com um excelente quinto lugar, o melhor desempenho de sempre, mostrando um nível cada vez maior e uma força de equipa verdadeiramente invejável. No início havia todas as nações europeias mais fortes e mais de 250 atletas, mas os Azzurri se saíram muito bem, começando com Filippo Marullo, vice-campeão europeu e medalhista de prata a apenas 0,04 centavos do ponto de ouro, para continuar em quinto lugar. Michele Scuba, sétimo para Alberto Barzan, onda excepcional de Leonardo Abreda, deu 9,50 a pontuação mais alta em toda a competição alcançando forte expressão coletiva como equipe nos dando o quinto lugar no continente. A equipe azul é composta por 14 elementos, divididos em diferentes categorias: em Sub 18 M Brando Giovannoni, Francesco Lazzarini, Rufo Massimo Baita, em Sub 18 F Indiana Ferry, Francesca valletti Borgnini, Marta Begalli, em Sub 16 M Michele Scoppa, Alberto Barzan , Leonardo Abreda no U 16 F Mya Sniadach, Victoria Backhaus, Magnolia Rossi, no longboard F Giulia Pala e no longboard M Filippo Marullo. Confederação (Fisw) Luciano Seravica tem apostado muito no sur, fiksciplina oplimpica de Toky, Little Italy cresce, luta e impõe o respeito dos seus adversários ao vencer repetidamente os famosos franceses, portugueses e espanhóis, tendo este último o Campeão Europeu . Ainda há um longo caminho a percorrer, feito por uma equipa muito jovem, com apenas dois dos 14 elementos no último ano da sua classe como juniores. Crescimento sob o olhar atento de todos, técnicos e atletas, crescimento imparável Os Blues estão prontos para se destacar no topo da Europa já nas próximas edições. Uma jornada emocionante com nossos atletas ainda correndo até o dia da final, um evento que nunca aconteceu antes. O foco agora muda para o Issa World Open, agendado para setembro na Califórnia, eliminatória da Copa do Mundo digna das Olimpíadas, com Leonardo Ferravanti e Jesse Mendes perseguindo o passe para Paris, ou melhor, Taiti, a onda em que as Olimpíadas acontecerão. Surfar em 2024. A Itália é o esporte do surf que existe e existirá.

Grupo Casa Italia em Mônaco, visita surpresa de Jacobs

O convidado surpresa, Marcel Jacobs, animou a noite do grupo Casa Italia, no Campeonato Europeu de Munique. Após o remo nacional e a escalada esportiva, a sede olímpica azul recebeu o revezamento 100m e 4×100 em Tóquio 2020, pronto para disputar o mais importante evento continental após problemas físicos que limitaram sua atividade nesta temporada. Assim que entrou na coleção da Casa Italia, Jacobs viu um vídeo comemorando a empresa que ele assinou há um ano no Japão: aplausos, sorrisos e até um véu de emoção para a pessoa em questão e para a grossa moldura azul presente. Saudações aos colegas de outras disciplinas e depois o merecido descanso dentro da casa da equipe da Itália em Mônaco, junto com sua equipe.

Lega Serie A, inicie uma campanha antipirataria

“A luta da Lega Serie A contra a pirataria audiovisual continua inabalável, um fenômeno criminoso que só no ano passado roubou € 1,7 bilhão em vendas de todos os setores econômicos italianos.” Assim, a Lega Série A em nota informando os dados da Pesquisa Fapav/Ipsos 2021: 315 milhões é a estimativa total de pirataria entre a população adulta; 716 milhões de euros de danos potenciais à economia italiana em termos de PIB; 9400 Estimativa potencial de empregos em risco; Incidência geral de 51% entre menores de 15 anos.

“Cada ato de contraste e dissuasão é muito importante diante de um fenômeno dramático que drena recursos do sistema de futebol – continua o comunicado de imprensa -. Para combater a transmissão ilegal de conteúdo esportivo e conscientizar o usuário final sobre os riscos, por ocasião do primeiro e segundo dia da Série A na TIM 2022/2023, a Lega Serie A estará promovendo a campanha #STOPIRACY – a pirataria está matando o futebol, transmitindo o videoclipe da iniciativa nas telas gigantes dos estádios, enquanto uma TV dedicada imagem será transmitida no momento do sorteio de campo entre os dois líderes.”

“Infelizmente, na Itália, ainda prevalece o pensamento de que assistir a jogos que roubam fotos é uma farsa e não um crime que prejudica o sistema de futebol e todo o país, rouba enormes recursos e causa a perda de quase 10 mil empregos. A pirataria mata. Futebol não é apenas slogan, é um lembrete sério para todas as consciências dos fãs de futebol.