Covid, a vacina Novavax está vindo dos Estados Unidos. “Estamos esperando Emma e negociando com a União Européia. Produção? 150 milhões de doses por mês”, disse a empresa.

Uma das seguintes vacinas que são tomadas em casa são os Estados Unidos NVX- CoV2373 Com base em proteínas de engenharia da biotecnologia americana Novavax Com o qual a União Europeia vem negociando há várias semanas. O complexo está sujeito a Revisão contínua Pela Agência Europeia de Medicamentos (EMA). “Planejamos registrar a aprovação regulatória primeiro no Reino Unido com a MHRA (Agência Reguladora de Medicamentos e Produtos de Saúde, ed.) No segundo trimestre. Já iniciamos o processo de inscrição com Emma e várias outras agências com dados não clínicos. o processo de candidatura está concluído – explique a fattoquotidiano.it John Trezzino, Vice-presidente executivo, Diretor comercial da Novavax – A EMA concluirá sua revisão, que determinará o cronograma final. ”

Doses, datas e acordos – No que diz respeito à questão contratual, ainda existem algumas incógnitas.Nossas negociações com a Europa estão em andamentoDetalhes de quantidades e horários ainda não estão disponíveis. ”Ainda não há uma data específica, e a questão é se isso é concebível Doses de vacina Novavax pode pousar na Itália Na segunda quinzena de maioO vice-presidente respondeu que “a disponibilidade final dependerá de quando a EMA concluir a sua revisão. No momento, estamos discutindo os termos do contrato de compra com a Comissão Europeia”. Enquanto, em termos de capacidade de produção, as ideias são claras “em geral, esperamos convergência da capacidade de produção 150 milhões de doses Por mês no terceiro trimestre, e isso inclui a capacidade de nosso parceiro, India Serum InstituteO governo do Reino Unido também entrou no jogo, adquirindo 60 milhões de doses da vacina sob um acordo de compra anterior com a Novavax.

O componente do antígeno proteico NVX-CoV2373 também é produzido no nordeste da Inglaterra pelo parceiro de fabricação da Novavax Fujifilm Diosynth Biotechnologies em Billingham, site Stockton-on-Tees. A etapa de “fill-and-finish”, que é a etapa de finalização da produção da vacina, será auxiliada pela GSK (no local do Castelo de Barnard), com quem a Novavax chegou a um acordo tripartite com a força-tarefa do governo britânico. Por fim, John Trezzino nos revelou: “Sim, temos Acordos com Japão, Índia, Coreia do Sul, Austrália e Nova Zelândia. Também comprometemos, junto com nosso parceiro Serum Institute of India, um total de 1,1 bilhão de doses de vacina para as instalações da COVAX (OMS). ”

Qual é o tipo de vacina? Como funciona? – Nossa vacina tem diversos componentes e vantagens distintas – explica o vice-presidente – Usamos uma quantidade muito pequena de antígeno. Isso fornece a capacidade de criar uma vacina polivalente e de criar / produzir uma vacina rápida e em grande escala que pode tratar várias cepas em circulação, às quais deve ser adicionada em testes pré-clínicos. Parece estimular a imunidade estéril“Portanto, quem faz a vacina não deve conseguir infectar outras pessoas, segundo os dados atuais. A novidade é o uso do adjunto Matrix-M, patenteado pela Novavax, à base de saponina que“ tem se mostrado potente e bem – efeito tolerado, estimulando a entrada de células apresentadoras de antígeno no local da injeção e melhoria da eficácia da vacina, e melhorando a apresentação de antígeno em nódulos linfáticos locais, Aumente a resposta imunológica“

Portanto, o adjuvante “tem o efeito de fortalecer a imunidade e reduzir a dose”. A vacina pode ser enviada e armazenada em temperaturas típicas de resfriamento (2-8 ° C), “isso permitirá que seja distribuída através dos canais de fornecimento de vacina existentes”. No momento, a vacina éAtivo contra variantes, confirmado em testes no Reino Unido e na África do Sul (com porcentagem menor). A eficácia foi de 96,4% contra a cepa original do vírus e 86,3% contra a variante inglesa (B.1.1.7 / 501Y.V1) que circula no Reino Unido. Em um estudo de Fase 2B na África do Sul, mostrou 48,65% de eficácia contra a variante emergente (África do Sul, ed), “A capacidade da vacina de induzir eventos adversos não causa ansiedade”. Até agora, a vacina mostrou um forte perfil de segurança, Sem eventos adversos gravesEstes são os dados do teste de terceira fase mais avançado do Reino Unido. No Reino Unido, a empresa recrutou mais de um 15.000 participantes com idades entre 18 e 84 anos, Destes, 27% têm mais de 65 anos. Os idosos estão entre os grupos mais afetados pela doença e têm alto risco de desenvolver complicações causadas pela Covid 19. Em voluntários com mais de 65 anos, foram observados 10 casos de COVID-19, e 90% destes casos ocorreram. Grupo placebo.