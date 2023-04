O Steam oferece 6 jogos gratuitos, mas você precisa ser rápido para baixá-los

o jogos grátis Sempre um prazer, h Quando chegam ao Steam, também têm seis anosEu sou ainda mais do que isso.

é claro que é sobre Jogos oferecidos por um tempoque lhe permitirá acessar versões padrão completas de novos títulos e se divertir com seus amigos no modo multiplayer, quer você prefira jogar com teclado e mouse (encontre uma ampla escolha na Amazônia) ou usando um console mais tradicional.

Os jogadores devem Você está frequentemente à procura de ofertas do Steampois a loja digital costuma oferecer jogos grátis aos finais de semana, por exemplo.

E esperando que seus computadores não estejam entre aqueles com os quais a loja não trabalha mais, aqui está um Seis jogos grátis que você pode substituir.

Os seis títulos, disponíveis a partir de agora e por tempo indeterminado, são um Uma escolha muito especial.

Você pode começar a baixar seus novos jogos gratuitos para o fim de semana diretamente no Steam através dos seguintes links oficiais e clicando no botão “comece o jogo” ou “adicionar à biblioteca” Apenas para download posterior:

Como mencionado, não está claro quando esses seis jogos ainda estarão gratuitos no Steam, então, em caso de dúvida, vá em frente. Aconselhamo-lo a recuperá-lo o mais rapidamente possível antes que a oferta termine.

sobre vapor também chegou O emulador de Nintendo mais famoso, em um anúncio que nos surpreendeu. Provavelmente não vai durar, mas será interessante ver quando for contra o Big N.

Claro que podemos ver Metroid Prime Eu rezo em um novo esplendordesde recentemente Remasterizado Já provou no PC que pode ser muito mais legal.

A Valve Store também passou por um momento ruim nos últimos dias por causa de… The Last of Us Parte Umsua versão para PC É um desastre tão grande que ele teve que devolvê-lo a todos.