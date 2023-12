Tenha cuidado, seu computador pode ter sido hackeado: se você fizer isso, descobrirá em menos de um minuto

Você acha que seu laptop ou computador desktop foi hackeado? Levará apenas um minuto para confirmar.

Nos últimos anos temos sido bombardeados com notícias relacionadas a Phishinge ao pirata De dispositivos celulares. Isso porque hoje todo mundo usa um smartphone para acessar a web e nem todos estão cientes dos perigos inerentes a esta ferramenta maravilhosa e útil.

A notícia deveria ter deixado claro para todos os usuários que o hacker precisava ser encontrado Porta dos fundos para nossos dispositivos Para obter acesso que na maioria dos casos visa instalar um vírus (ou malware ou ransomware) que facilite o acesso. Esses programas têm uma função de dar Acesso gratuito ao sistema E com base em Copie dados confidenciais Que pode ser usado para roubar dinheiro de contas.

Portanto, você pode ficar relativamente tranquilo se não acessar sites desprotegidos e não baixar nada de origem questionável. Na verdade dificilmente Você será alvo direto de alguns hackersa menos que você seja dono de uma grande empresa que, justamente pela sua importância, possa seduzir os bandidos.

Como saber se seu computador foi hackeado em um minuto

Isso pode acontecer durante a navegação na web, conexão a uma rede Wi-Fi externa ou até mesmo… Baixar conteúdo O vírus pode ser instalado acidentalmente. Não é por acaso que o software antivírus é necessário para proteger contra a maioria desses arquivos infectados. É por isso que é tão importante também Sempre atualize seu sistema Certifique-se de que seu software antivírus também seja capaz de identificar todas as ameaças potenciais.

Se você notou recentemente um comportamento estranho em seu computador ou considera que alguma atividade na web não é segura, você pode… Controle com muita facilidade Se alguém já entrou no seu sistema. Vá para a área de trabalho do seu computador e pressione a combinação de teclas “janelas“(código do sistema operacional) + t.

Após fazer isso, será aberto o menu, no qual você deverá escrever “Netplwitz“E pressione Sim. Então você terá acesso a Lista de administradores E o usuário do seu computador. Através da lista você poderá verificar quem acessou recentemente o dispositivo e se existe algum nome de usuário que você provavelmente não reconhece. você foi hackeado.

Neste ponto, clique no nome do usuário desconhecido e a seguir no comando “Remover“. Desta forma você o excluiu do sistema, mas ainda é recomendável configurar o sistema operacional para remover qualquer agente externo que lhe permitiu acessar o seu dispositivo.