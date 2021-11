Quem é Ilaria Mugno, a cientista que rasgou a investigação do relatório sobre vacinas: ‘Só a emoção’

Ellaria Mugno, originalmente de latina, graduado em engenharia da computação na área de biomedicina há dez anos Com o marido, ela dirige o Laboratório de Genética do Hospital Mount Sinai em Nova York. Depois de assistir “todo o famoso episódio do relatório” na Rai3, o cientista deu um relatório científico real, quase um comentário, e escreveu “Minuto a minuto todas as mentiras que eles contaram. Mas então mudei de ideia e pensei em fazer algumas espécie de resumo das mentiras ”, enfatizando os pontos Mistérios e contradições.

“Vamos ignorar as frases bonitas que eles disseram que incluem expressões como ‘vacina de soro’ e ‘sorteio de prêmio’ etc. Nem todas as informações relatadas estão erradas, muitas delas são verdadeiras, mas foram sugeridas para um propósito muito específico, para provar sua tese “, disse Mogno. O jornalismo investigativo deve começar com uma tese e buscar evidências para prová-la ou refutá-la. Em vez disso, o relatório busca evidências apenas para provar que e Quando a realidade mostra uma história diferente, eles não relatam ou gerenciam da maneira que desejam, eles sempre fazem“

objetos – “Medir anticorpos não é a maneira correta de verificar se uma vacina está perdendo eficácia. A população vacinada deve ser monitorada e ver se o número de infecções entre as vacinações aumenta ao longo do tempo, levando em consideração dois fatores importantes, A vacina não é 100% eficaz. É aquele Quanto maior a vacinação, maiores são os casos entre as pessoas vacinadas. Se você entrevistar enfermeiras infectadas, mas não me diz o quanto elas se comparam à população em geral e como elas diferem ao longo do tempo Você não trabalha em jornalismo, você trabalha em thrillers“

Eu quase – “Se um caso me levasse a uma festa onde a doença estava se espalhando e você não fosse contar todas as festas onde a doença não se espalhou Você é intelectualmente desonesto. Se você me disser que em uma festa em um país onde 90% são vacinados, 75% dos infectados foram vacinados, não dá para contar. Na sua opinião, se todos fossem vacinados no país, que proporção de vacinados estaria entre os infectados? Casos entre enfermeiras (incluindo aquelas que ainda pedem sorologia !!!) e uma festa em Massachusetts são realmente raros. Usá-lo para sugerir que o vírus se espalha entre vacinados e não vacinados é desonesto ”.

Carga viral e transmitância – “É verdade que em alguns casos raros o resultado da vacinação pode ser positivo, uma pequena percentagem mesmo com sintomas, e também é verdade que, entre estes, alguns têm carga viral elevada. Carga viral mais alta não está associada à transmissibilidade. Mesmo em casos raros, os positivos vacinados podem transmitir a infecção. A chave é a palavra rari. Além disso, parece-me que eles querem culpar aqueles que voltaram à vida normal. ”

Pfizer / FDA – “A história entre a Pfizer e a FDA é realmente ridícula, todos os documentos são publicados nos sites da FDA e do CDC e nada é segredo. Nos EUA, não houve crescimento de casos entre os vacinados, razão pela qual o reforço só foi recomendado para quem tem motivos de saúde. As primeiras duas doses podem não funcionar, os imunossuprimidos e os idosos, na verdade. Já disse de novo. “

Pfizer / Israel – “A história de Israel e da Pfizer não é segredo, ela é conhecida há algum tempo e é Acordo conhecido por todos. Apresentando-o como uma sugestão incorreta. ”

Flórida – Casos na Flórida Aumentou neste verão porque tudo estava aberto na FlóridaSem restrições. A população idosa está coberta pela vacina, mas como já dissemos mil vezes a eficácia da vacina para os idosos é inferior à média de 90%. Poucos jovens são vacinados na Flórida. Quando mostramos as curvas de infecção (da Flórida e de Israel), também mostramos as idades. ”

moderno – “A história da vacina moderna de dose completa ou meia dose está completamente errada. Basta olhar novamente para os relatórios das reuniões, eles estão todos documentados, sem trama“

rostos escuros – As estrelas do serviço também são grandes, entre os convincentes “arrependidos”, de Crisanti no divã dourado (ele não podia perder) até Peter Doshi, tão famoso entre os teóricos da conspiração. É claro que Peter Doshi não sabe como funcionam os ensaios clínicosEle não apenas entende que a Pfizer encerrou o estudo em 6 meses após receber permissão total CONFORME O PROTOCOLO, mas também indica que aqueles que tomaram o placebo tiveram que continuar não sendo vacinados! Existem regras éticas para ensaios que não permitem tal coisa. Peter Doshi adiado para setembro“

perguntas erradas – “Todas as perguntas estão erradas, o médico é questionado sobre a via verde, o misterioso penitente é questionado se a vacina dura de 6 a 9 a 12 meses, o coordenador da campanha de vacinação em Roma ASL1 pergunta se a dose moderna é ‘não muito pequena’. de perguntas são essas? “.

As empresas farmacêuticas têm lucros – Nesta história, basta que as empresas farmacêuticas sejam empresas de caridade. Eles têm lucro, é o trabalho deles. O trabalho dos reguladores é pisar no freio e encontrar um equilíbrio entre os interesses da saúde e a empresa farmacêutica.

Terceira dose – “Mas a terceira dose é útil ou não? Depende. Se você está entre aqueles para quem as duas primeiras doses podem não funcionar, então sim. Funciona não por causa da baixa imunidade, mas porque pode nunca ter se desenvolvido Um reforço aumenta a probabilidade de isso acontecer. Se você é saudável e mais jovem, ainda pode não precisar, mas Definitivamente não há vergonha em fazer isso. Teremos que fazer isso todos os anos como uma vacina contra a gripe? Talvez ainda não saibamos. “

conclusão – “Uma coisa certa é que COVID não vai a lugar nenhumPortanto, nos próximos dois anos, as autoridades de saúde terão que estudar cuidadosamente os dados e desenvolver políticas de vacinação. O que ainda não pode ser feito agora. Portanto, falar sobre isso agora, em novembro de 2021, não faz sentido. ”

© Todos os direitos reservados

Ricardo Anibale