O aplicativo que permite ouvir música offline gratuitamente: pouca gente sabe disso

Existe uma maneira de ouvir suas músicas favoritas mesmo sem conexão, o procedimento é muito simples

Mais de uma pessoa será tentada por isso Inscreva-se em um dos muitos serviços de streaming para ouvir músicaalguns deles desistirão principalmente devido ao fato de que o conteúdo Você não pode chegar lá facilmente se estiver em um lugar onde isso não te leva – Isso acontece frequentemente no trem – ou se você não tiver um Conexão de dados disponível – A assinatura expirou, por exemplo.

Existe uma maneira muito simples de contornar o problema e curtir todas as suas músicas favoritas Sem ter que depender de dados telefônicos ou programas de computador. O procedimento não é totalmente conhecido, mas em breve resolverá a sua vida Isso garante horas e horas de audição sem perturbações.

Existe um aplicativo que permite ouvir música offline gratuitamente

Você estava se perguntando se havia um aplicativo ou Truque para ouvir música mesmo offline? Bem, os limites da tecnologia móvel avançaram o suficiente para permitir isso. Na verdade, com apenas alguns passos Agora era impossível ficar seco Devido ao esgotamento de gigabytes ou sinal indo e vindo.

A resposta é sim então. Você pode muito bem Ouça suas músicas favoritas Sem necessariamente ter que se conectar a uma conexão de dados e acima de tudo Sem passar pelo computador. Quanto ao iPhone Não há necessidade de iTunes: Basta ir até a Apple Store e digitar o nome deste aplicativo: ‘Leitor de música off-line‘Este é o seu novo nome SalvadorTenha isso em mente – existem coisas diferentes Alternativas semelhantes também no Android.

Está prestes a O programa é totalmente gratuito, sem qualquer tipo de publicidadeÉ muito fácil de usar e, felizmente, você não precisa ser um especialista técnico. Depois de baixá-lo e instalá-lo, isso será suficiente para você Clique no ícone e entre na tela inicial. Neste ponto, entre as opções que lhe são apresentadas, você deve escolher ‘Importado“, o símbolo é um círculo vermelho com uma cruz branca dentro.

Na verdade, escolheremos a opção de importação, Músicas dentro do nosso smartphone. Existe a possibilidade de selecioná-los infinitamente e adicioná-los à lista daqueles que deseja ouvir no futuro. Depois de chegar a este estágio Tudo que você precisa fazer é colocar os fones de ouvido nos ouvidos E misture sua playlist pessoal. Fácil, certo?