Banco da Itália bloqueia N26: o que é isso

lá Banco Na Itáliapor meio de decisão emitida em 28 de março de 2022, imposta à filial italiana da N26 Proibição de realizar transações com novos clientes, seja por abertura de novas contas ou relacionamentos atuais e por meio de outras transações, ainda que de natureza acidental com usuários não cadastrados. Também proíbe o banco de oferecer novos produtos e serviços a clientes existentes, como ativos criptográficos.

Porque o Banco da Itália suspendeu as operações do N26

Por trás da decisão do Banco da Itália, está o que emergiu das auditorias realizadas de 25 de outubro a 17 de dezembro de 2021. O Banco Central descobriu deficiências “significativo” em conformidade com a legislação sobreContra lavagem de dinheiro.

O próprio Banco de Itália anunciou que o Banco N26 já tinha lançado iniciativas para colmatar estas deficiências, e uma vez superadas as anomalias encontradas. vai retirar ou vai se transformar Análise Disposição que proíbe as operações da filial italiana do Instituto Internacional.

N26 já está comprometido com a lavagem de dinheiro: comunicado à imprensa

N26 esclarece que esta decisão não terá efeito sobre os clientes italianos Anteriormente Existircujas contas permanecerão integralmente Emprego E a Seguro“. O Instituto anuncia que pretende fortalecer ainda mais suas medidas preventivas no âmbito das medidas de combate à lavagem de dinheiro para solucionar as deficiências identificadas pelo Banco da Itália.

O N26 já foi implementado nos últimos meses”grande Investimentos“A nível nacional e em relação ao território italiano, o que levou a importantes avanços na prevenção da lavagem de dinheiro.

Entre as medidas adotadas pelo Banco, o fortalecimento do quadro de pessoal dedicado à estrutura e o pessoal dedicado ao desenvolvimento da infraestrutura de TI para suporte e Máquina Aprendendopromovendo princípios Monitoramento de transaçõesAtivo 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Com um comunicado de imprensa, a N26 faz saber que reconhece a necessidade de Participar além de Nessas frentes e resolveu todas as questões críticas destacadas no relatório do Banco da Itália.

O que é N26 e por que é definido como um “banco direto”

N26 é um banco direto, ou seja, sem galhos físico – físico: Para usar seus serviços e abrir uma conta, basta baixar um aplicativo simples. Fundada por Valentin Stalf e Maximilian Tainthal em 2013. Peter Thiel, cofundador da PayPalinvestiu imediatamente € 10 milhões em N26 através da Valar Ventures.

Hoje o banco tem 7 milhões de clientes Em 24 mercados, trabalham 1500 colaboradores de 80 nacionalidades e 10 escritórios em Amesterdão, Berlim, Barcelona, ​​Belgrado, Madrid, Milão, Paris, Viena, Nova Iorque e São Paulo. Está avaliado em mais de 9 bilhões de dólares. A fundação pretende se tornar “o primeiro banco global de telefonia móvel que o mundo adora usar”.

Obrigado Licença bancária europeia completa e a mais recente tecnologia disponível para todas as plataformas, e já operando na Áustria, Bélgica, Dinamarca, Estônia, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Irlanda, Islândia, Itália, Letônia, Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo, Noruega, Holanda, Polônia, Portugal, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, Suécia e Suíça.

