Bolsa de Valores italiana, comentando a sessão de hoje (30 de março de 2022)

Segundo Pierre Veyret – Analista Técnico da ActivTrades – existe também uma componente técnica de indicadores de correção. Telecom Italia TIM Fire

Os principais índices da Bolsa Italiana e os principais mercados financeiros europeus fecharam a sessão em área negativa, com Frankfurt perdendo mais de um ponto percentual. De acordo com Pierre Ferret – Analista Técnico da ActivTrades – há também um Componente técnica de correção Na maioria dos índices europeus. “Os mercados de ações precisam retornar a novas mínimas após a recente quebra de fortes níveis de resistência, antes de atingir máximas mais altas”, disse o especialista.

O FTSEMib Ele deixou 0,03% no chão em 25.300 pontos, após oscilar entre um mínimo de 25.065 pontos e um máximo de 25.358 pontos. O FTSE Italia todos participaram Fechou em queda de 0,05%. Diferenças fracionárias para chapéu médio FTSE Italia (+0,01%) e para A estrela do FTSE Italia (-0,24%). Na sessão de 30 de março de 2022, o faturamento caiu para 2,68 bilhões de euros, ante 3,64 bilhões na terça-feira.

São 17h30 Bitcoin Ele caiu para $ 47.000 (pouco mais de € 42.000).

O BTP-Bund spread Encolhido para menos de 150 pontos.

EU ‘euro Excedeu $ 1.115.

beneficiar de Títulos para o setor bancárioapós as fortes subidas ocorridas no dia anterior.

Intesa São Paulo E a UniCredit Eles perderam 1,25% e 1,46%, respectivamente. o pior desempenho de . Banco BPM (-3,24%).

Os holofotes ainda estão acesos Telecom Italia TIM; Endereço registrado A 6,63% de progresso para 0,3588 euros, depois de parar o aumento de altura. A agenda com a KKR ainda está aberta: de acordo com o que foi escrito no Il Sole24Ore, a alta direção do grupo de telefonia deveria pedir esclarecimentos ao fundo norte-americano sobre a oferta feita em novembro; A Telecom Italia TIM gostaria de ter uma resposta antes da assembleia de acionistas marcada para 7 de abril.

Foco em ações do setor de petróleoDepois que o preço do petróleo bruto em Nova York (o contrato expira em maio de 2022) subiu acima de US$ 108 o barril.

Onde você está Evoluiu 2,18% para 13.382€.

Fortemente em geral (+1,98% até € 20,12). A Delfin e a CRT comunicaram a rescisão do acordo de acionistas para consulta sobre as ações da Leone di Trieste. O acordo tinha por objecto a realização da próxima Assembleia Geral, que previa uma deliberação sobre a nomeação do novo órgão de governo, que não previa qualquer obrigação das partes relativamente ao exercício do direito de voto.

Na Euronext Growth Milan concentra-se em drogas, no dia em que estreou no tarifário para PME dinâmicas e competitivas. Endereço registrado A 3,56% de progresso para € 2,33 após algumas suspensões por excesso de rally. As ações da empresa estão fixadas em € 2,25, com uma capitalização inicial de € 3,43 bilhões.