A nova lâmpada wireless chega da IKEA: pequena, prática e com preço imbatível

Aqui estão as novidades para o outono / inverno 2024 da IKEA, uma lâmpada sem fio com um design muito bonito que você pode usar em praticamente qualquer lugar.

Muitas vezes é necessário um ponto de iluminação adicional para iluminar uma determinada área da divisão e este acessório sugerido pela IKEA é realmente perfeito. É um Lâmpada sem fio é fácil de transportar O que pode ser adequado para você em muitas ocasiões.

Você pode utilizá-lo, por exemplo, na mesa ao lado da cadeira da área de leitura, ou na mesinha de cabeceira do quarto das crianças para acompanhá-las até a cama, bem como para criar um ambiente acolhedor colocando-o sobre a mesa posta. no final de um jantar de verão no jardim.

Resumindo, temos a certeza que você também encontrará uma forma de utilizá-lo ao seu gosto porque além de confortável, é esteticamente agradável e tem um preço verdadeiramente imbatível. Quer saber quanto custa?

A lâmpada sem fio Ikea NÖDMAST é uma novidade no catálogo de outono

A qualidade do produto é indiscutível e a relação qualidade/preço é o ponto forte deste novo candeeiro sem fios IKEA que traz mais luz para dentro de casa para compensar a menos luz que entrará naturalmente pelas janelas com a chegada do outono. .

É um acessório de mobiliário que lembra os clássicos Candeeiros de mesa de design Dos anos setenta. chamado Mastro Foi criado pelo designer Aaron Probyn que também colabora com outras grandes marcas como Tom Dixon, Conran Studio e Normann Copenhagen.

Este é um dos Candeeiros de mesa sem fios Mais cenográfico e ideal para decorar um cantinho da casa de forma prática. Na verdade, com apenas quatro baterias recarregáveis ​​alimentando o NÖDMAST, você pode mover o NÖDMAST a qualquer hora e para onde quiser, simplesmente segurando a base.

Cria luz difusa e suave Ideal para aumentar a sensação de relaxamento e você pode escolher em duas cores diferentes. Atualmente está disponível no catálogo com abajur rosa claro ou verde acinzentado escuro. Desta forma você pode escolher o móvel certo para o seu tipo de móvel.

Dê as boas-vindas a esta grande novidade do catálogo IKEA que pode ser sua por um preço realmente interessante, ou seja. Com apenas 15 euros você pode levar para casa. Tenha isso em mente Baterias vendidas separadamente. A Classic Pen (AA 2.450 mAh) é necessária na versão recarregável enquanto o cabo USB-C e o carregador USB são vendidos separadamente. Quando totalmente carregada, a lâmpada emite luz por aproximadamente 23 horas e o LED embutido tem garantia de duração de aproximadamente 25.000 horas.