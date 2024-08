Filas à porta do Lidl a partir das 5h | Como você vende por 59,99 euros? Em outros lugares eles custam € 129,00

É inacreditável a extensão das filas em frente a todos os supermercados italianos pertencentes à grande cadeia de distribuição LIDL.

Existem muitos Cidadãos Quem, depois de saber desta oferta ridícula do LIDL, sim estilingue Diante de seu povo Supermercados Para aproveitar dispositivo O que vai virar suas vidas dentro de suas casas de cabeça para baixo. É algo de qualidade bobagem.

Além disso, preço Realmente é Trivial. Acho que está à venda, em oferta, por 70 euros menos que o preço normal de mercado. Até agora, o LIDL nos habituou a ofertas malucas de muitos produtos nos corredores e nas prateleiras de suas diversas lojas na Itália.

“Houve um longo período em que ele tentou promover suas próprias coisas.”Bimby“Ela descreveu Crista Prateada. Num caso específico, mesmo preço O pagamento pelos usuários foi igual Reembolsar integralmente Através dos deuses Vales de compras A partir de 40 euros cada.

Agora, ele resolveu surpreender a todos com um aparelho muito útil na cozinha. Tem uma função específica, mas pode fazer muitas outras coisas e são todas muito boas. Em suma, podemos dizer que Dispositivo multitarefa. Vamos descobri-los juntos.

Corra também para o LIDL antes que seja tarde demais

o arquivo Seus pontos de vendas estão na vanguarda enorme Desde madrugada. Literalmente usuários enlouquecer Por esta oferta incluída na newsletter hoje em dia e você pode encontrá-la lá, imobiliária, em estou esperando Isso é sim Eles abrem finalmente porta para Entrada.

Eles querem estar entre os primeiros a obter um dispositivo como este a baixo custo. Se você pretende comprá-lo também, aconselhamos que se apresse, antes que acabe o estoque, mas primeiro, Vamos conhecê-lo melhorConhecemos suas propriedades.

LIDL apresenta a Máquina de Pão Silvercrest

Comecemos já pelo preço a que é oferecido. Normalmente você pode encontrá-lo por 129 euros, mas desta vez, Pode torná-lo seu por apenas 59,99€. Ok, sim, entendi direito máquina para pão, Então é realmente enorme. Está bem equipado 16 programas automatizados E três graus de torra.

o O peso do pão é ajustável De um quilo a um quilo e meio, tem a função de manter o calor de uma hora a 80 minutos. Está equipado com temporizador de 15 horas e tem potência de 859 watts. Dentro do pacote você encontrará Livro de receitasUm Copo medidorUm Colher medidora e Amarre a massa. Finalmente, aqui está a joia. Nós lhe dissemos que era Multitarefa E é exatamente isso. Você deveria saber, na verdade, que pode cozinhar Não contém glutenPreparando a massa pão Isso é para PizzaMas também Babás e iogurte.