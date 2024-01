Tesla reduz preços do Modelo Y

Agora é um incentivo – o preço Do modelo básico de Tesla Modelo Y Na Itália, foi reduzido a 42.690 eurosPara que ele possa se beneficiar Incentivos governamentais Que só pode ser encomendado para carros eléctricos cujo preço não exceda os 35.000 euros sem IVA, passando a 42.700 euros com IVA. Com este incentivo, o Model Y pode ser adquirido em 39.960 eurossem desmantelar um carro antigo, ou 37.960 euros Em caso de sucateamento.

Novos preços – Mas não foi só o modelo básico que sofreu redução, mas toda a gama Tesla Modelo Y Ele viu um redução de preçoque agora é o seguinte.

modelo Preço antigo Novo preço desconto Modelo Y 46.990 euros 42.690 euros 4300 euros Modelo Y é de longo alcance 53.990 euros 49.990 euros 4.000 euros Desempenho do modelo Y 59.990 55.990 euros 4.000 euros

A versão que pode ser adquirida pelo preço de 42.690 é a que tem motor, tração traseira e autonomia declarada de 455 km. lá longo prazoque tem uma autonomia de 533 km, custa agora 49.990 euros desempenhoO modelo desportivo, que acelera de 0 a 100 km/h em 3,7 segundos, está disponível ao preço de 55.990 euros.

Redesenhar em 2024 – o Tesla Modelo Y É o modelo mais vendido do fabricante americano e ao longo dos anos 2024 A. vai sofrer Remodelação de cabelo O que deve afetar muitos pequenos detalhes do carro, desde o design até recursos tecnológicos e interiores.