Thrift Museum comemora 10 anos e coloca o meio ambiente no mealheiro – Corriere.it

Diretor Palladino: “Se todos os italianos soubessem o que são riscos e diversificação, estaríamos realmente um passo à frente”

Como você constrói um museu sobre algo que causa ansiedade? ». A pergunta é um tanto provocativa, porque neste desafio, hoje, no oitavo lugar da Via San Francisco d’Assis, uma fundação de casas montou uma casa que conseguiu apagar dez velas. Giovanna Palladino é curadora e diretora do Intesa San Paolo Thrift Museum desde sua criação e ainda lembra vividamente como nasceu: “Foi um experimento, uma ideia do economista Andrea Beltratti que chegou olhando evidências em Nova York que foram para o Museu Americano de Finanças – lembra Palladino -. Ele me convidou para trabalhar nele, a ideia mudou várias vezes e começamos sem referência.”

Hoje é um local “não econômico”, construído por Intesa Sanpaolo em um local onde é demonstrada a gestão pessoal do dinheiro. Abriga também um acervo de 1.700 cofrinhos e mistura história, jogos, cinema, interação e atitude “phygital”, sendo esta última impulsionada pelos recentes fechamentos: em 2021, 48.000 alunos acompanharam online as atividades do museu. “Não tivemos tantos usuários quanto meu pai: as crianças adoram este lugar e nossas atividades. Como você cria um museu sobre algo que causa ansiedade? – Palladino pergunta novamente -.” Envolver emocionalmente: aqui as luzes e as cores fazem sentido , a ideia de que a emoção pode ser um motor para a aprendizagem é fundamental Assim é o jogo.” O Thrift Museum é projetado como uma obra em andamento, e prova seu curso nestes dez anos. Tanto que para o próximo ano está planejado que a poluição se estenda a outras experiências como a arte. De momento até 15 de maio, estão previstas iniciativas e encontros para jovens e idosos, a partir da conferência apresentada “Neuromagia: Quando a magia revela a nossa relação com o dinheiro” (amanhã, 18h30) ao concurso “Tv, Soldini e Canzoni” (sábado, 17h). READ Alfa Romeo, Giulia e Stelvio relembraram devido a riscos de incêndio

“O museu pode parecer empoeirado, mas não é se se tornar interativo e multimídia e se o visitante estiver totalmente engajado”, disse Palladino, que lecionou economia de mercados monetários e financeiros em Lewis por uma década e se formou na Brown University. Mas mesmo olhando para o futuro, os conceitos por trás da poupança ainda são indigestos para muitos italianos. De fato, de acordo com uma pesquisa realizada pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico sobre o nível de conhecimento financeiro dos italianos, em uma amostra de 20 países, a península ficou em último lugar. É pior do que países como Portugal e Espanha. “No final das contas, economizar está ligado a um sonho, se eu quiser comprar algo, preciso saber o que posso pagar e quanto tempo levará para obtê-lo. E aqueles que administram dinheiro aprenderam isso muito bem quando eram crianças. Nos adultos, a aprendizagem é mais difícil. Nosso museu é interativo e oferece a oportunidade de adquirir boas habilidades mesmo online. Claro, se todo italiano soubesse qual é a taxa de juros, quais são os riscos, planejamento e diversificação, a relação entre risco e retorno, já teríamos percorrido um longo caminho.” Palavras que mostram o quanto falta fazer para alfabetizar os italianos. “Vamos precisar de um maior compromisso institucional a nível nacional e europeu.” Haverá uma ideia. “Existe um canal que pode ser efetivo e um canal de imaginação: esses conteúdos podem estar em uma série com uma história envolvente, que leva à identificação e nesse ponto o salto cultural é alcançado.”

Enquanto isso, o museu já está dando um salto próprio com o projeto SAVE que simboliza sustentabilidade, trabalho, viagem e experiência. A conservação expande seus limites ao incluir o conceito de circularidade. “Quando colocamos o dinheiro de lado, estamos fazendo um ato de liberdade para enfrentar tempos difíceis e alcançar nossos objetivos, então se administrarmos bem os recursos – e isso não é compromisso – eu conecto desejo com propósito liberando força vital, que em troca ele não está pensando em desperdiçar.” Resumindo, aquele velho anúncio com Robert De Niro não era mentiroso: “Cada centavo economizado é um centavo ganho”. READ Mulher positiva para Covid, mas também para gripe: primeiro caso registrado

