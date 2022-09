Preço da gasolina, a grande novidade finalmente chega: a dor acabou

Quantas vezes o preço da gasolina nos fez sofrer nesse período? Agora, de acordo com as últimas notícias, a situação parece estar se acalmando. Vamos ver especificamente o que aconteceu e quais são as novidades no setor.

Fazer gasolina está na ordem do dia, e em termos de compras diáriastornou-se a questão mais controversa, dada a maioria Aumentos recentes de preços. Agora parece que há uma mudança em breve, com uma situação que está mudando e, com toda a probabilidade, mudará novamente. Vejamos, com mais detalhes, um arquivo novo modo.

A agonia parece ter acabado para os milhões de motoristas que não conseguiam chegar facilmente Novas taxas. Além disso, os cortes em andamento são promissores. Então, quais são os novos preços da gasolina e de outros combustíveis também? lá Gásse ingerido Modo própriotem um preço atual em torno da referência 1675 euros por litro. para mim dieselo preço, da mesma forma, para cima 1780 euros por litro.

Claro que pelo jeito Reabastecimento servidoO cotaçõesComo de costume, serão um pouco mais alto, para incluir o custo do próprio serviço. Estamos a falar de 1.824 euros por litro para a gasolina e 1.924 euros para o gasóleo. Qual é a situação para outros combustíveis? Deve-se dizer que preço subordinar gás liquefeito de petróleomodesto em si não excitado Preocupar Desde o início, apesar dos preços elevados. E, de fato, quando assumiu o poder, a inveja de muitos foi dirigida a quem já possuía um carro a GLP, tanto que muitos usuários começaram a questionar e considerar a ideia de mudar para esse tipo de energia.

No entanto, o preço gás liquefeito de petróleona nova configuração, vá De 0,794 a 0,813De acordo com a marca de gestão. para mim distribuidores qualitativoPreço sem logotipo 0,789 euros por litro. Então temos um preço médio metano O carro, que vai Desde 2865 e 3349 euros por litro. Se for um distribuidor sem logotipotestemunhar a 1869 euros por litro.

Médias de gasolina e diesel

uma’Identificação semelhante pode propor a Gasolina e diesel. Nós conversamos sobre preços médios referência, mas como Se espalhou? Quais são os preços entre as diferentes cadeias de distribuição? Quanto à gasolina, seu preço varia entre 1.659 e 1.682 euros por litro. Quanto ao gasóleo, o preço do litro varia entre os 1755 e os 1880 euros. Os preços em causa, sem o logótipo, correspondem a 1671 euros por litro e 1727 euros por litro. Sempre self-service.